Valentina Modini innamorata di Paolo Masella al GF?/ “Mi piace perché è uomo, è maturo ma ho paura…”

Valentina Modini interessata a Paolo Masella: la confessione al Grande Fratello 2023

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi non sono gli unici a provare un interesse nei confronti di un coinquilino della Casa del Grande Fratello 2023. Anche Valentina Modini, nelle ultime ore, ha confessato di avere un debole per uno dei ragazzi della Casa. Lo ha ammesso nel corso di una chiacchierata con Rosy Chin, spiegando di essere interessata a Paolo Masella. Nonostante lei sua più grande di 4 anni (lui ha 25 anni, lei 29), Valentina ritiene Paolo “il più maturo” tra i ragazzi in Casa.

Beatrice Luzzi e Gerard Butler stavano insieme?/ Scoop a GF: è lui l'attore di Hollywood citato da Signorini?

Proprio questa sua maturità e serietà l’ha conquistata, anche se tanti sono i dubbi che la vocalist si sta ponendo. Valentina ha confessato di non sapere come approcciarsi a lui e di aver paura di soffrire ancora una volta per amore, visto il suo passato non semplice.

Valentina Modini confessa: “Ecco perché mi piace Paolo Masella”

Durante la chiacchierata con Rosy, Valentina di Paolo ha detto: “Abbiamo quattro anni differenza ma è maturissimo. A me piace proprio perché è uomo. Quando sento parlare questo ragazzo…in tugurio parlavamo delle figure dei papà. Lui si incupisce un sacco e non sai come andare ad affrontare la cosa.” E ha aggiunto: “È molto sicuro di sé. Per me ha delle caratteristiche che nei ragazzi non ho mai trovato, una maturità così. Poi è ovvio, è ragazzino quando scherza… Rispecchia la sua età. Però su tanti punti di vista e su cose a cui io dò peso mi sembra una persona che fuori di qui mi avrebbe interessato.” Una lunga riflessione quella della concorrente che potrebbe essere portata a galla anche nel corso della diretta del Grande Fratello di oggi 5 ottobre. Come reagirà Paolo di fronte a questa confessione?

Grande Fratello 2023, 8a puntata/ Diretta e nomination: sorpresa per Giuseppe Garibaldi?

LEGGI ANCHE:

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nuova coppia al Grande Fratello 2023?/ "Sei stato così carino…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA