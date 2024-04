Valentina Olla, chi è la moglie Federico Perrotta e figlia Vittoria/ “Siamo molto diversi, la stimo tanto”

Federico Perrotta, chi è la moglie Valentina Olla e la figlia Vittoria

Essendo ospite nella puntata di oggi de La volta buona per una lunga chiacchierata con Caterina Balivo in molti sul web si chiedono chi è la moglie di Federico Perrotta, Valentina Olla. La coppia è tanto schiva e riservata sul privato quanto affiatata esuberante sul palco. Valentina Olla, infatti, come il marito è un’attrice e produttrice teatrale, speaker radiofonica e consulente progettista. Nata sul finire degli anni ’70 sin da subito si è appassionata all’arte.

Valentina Olla, moglie di Federico Perrotta notata dall’agente di Paolo Bonolis e Corrado ha esordito in televisione negli anni ’90 nel programma preserale Tira e Molla di Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Il sodalizio artistico durerà anche negli anni a venire, la Olla sarà infatti la prima ballerina di Ciao Darwin per diverse edizioni. Nel frattempo sul set conosce e si innamora del collega Federico Perrotta i due si sposano e nel 2002 hanno una figlia, Vittoria che adesso è una ragazzina di 12 anni che da quando è piccola ha seguito i genitori in giro per l’Italia nei vari spettacoli.

Valentina Olla è la moglie di Federico Perrotta, l’attore: “È un piacere lavorare con lei, la stimo tantissimo”

Di recente in un’intervista rilasciata a Blackewhite, Federico Perrotta sulla moglie Valentina Olla e sulla figlia Vittoria ha speso delle bellissime parole. La coppia un paio d’anni fa ha portato in scena lo spettacolo I Perrollas dove con ironia parlavano dei problemi di coppia strizzando l’occhio alla loro relazione. Ebbene in quell’occasione l’attore ha confessato: “Lavoro spesso e con piacere insieme a Valentina perché è una donna che stimo moltissimo. Apprezzo la sua forza e il suo talento ovvero il risultato di tantissimo studio. A differenza di me che sono un po’ pigro e amo sperimentare, Valentina si impegna tantissimo in tutto ciò che fa e questo evidenzia la differenza che c’è tra noi. Di certo non è comodo lavorare con una donna così soprattutto perché essendo artisti egocentrici le peculiarità di entrambi sono difficili da gestire soprattutto in coppia. Se però riusciamo ad ottenere il risultato di accontentare il pubblico e, solitamente ci riusciamo, tutti gli sforzi di gestione vengono ripagati.”











