Valentina Pace di Un Posto al Sole ha sposato Stefano Moruzzi/ Al Matrimonio il cast

Valentina Pace si è sposata, l’attrice di un Posto al sole all’altra con Stefano Moruzzi

Due giorni fa, martedì 12 luglio, Valentina Pace di Un Posto al Sole ha sposato Stefano Moruzzi. La famosa interprete di Elena Giordano ha dunque realizzato un sogno che cullava assieme al compagno da oltre sette anni. I due si sarebbero conosciuti facendo sport all’interno dello stesso centro d’allenamento. Sembrerebbe che l’imprenditore abbia impiegato diverso tempo per conquistare l’attrice, che oggi è innamoratissima.

La loro coppia è molto unita e a quanto pare rappresenta l’immagine di una famiglia felice, di cui fanno parte Matilde, nata dal loro amore, e Alice, nata da una precedente relazione di Valentina. Da qualche tempo a questa parte, Valentina Pace ha voluto dedicarsi al privato, tralasciando il set, pur mantenendo ottimi rapporti coi colleghi.

Valentina Pace, al matrimonio anche i colleghi di Un Posto al Sole

A proposito di set e fiction, al matrimonio di Valentina Pace avrebbero presenziato diversi componenti del cast di Un Posto al Sole. La cerimonia si è svolta a Villa Pocci, all’interno del parco regionale dei Castelli Romani. Alle figlie il compito di fare le damigelle, mentre tra gli invitati – come dicevamo – oltre ai parenti più stretti, gli amici e i colleghi della tv, come Nina Soldano (Marina Giordano), Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori) e Samanta Piccinetti (Arianna Landi). No poteva mancare, naturalmente, anche il bassotto Nanà.

