Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo sono ancora lontani da una decisione sul loro futuro, ma l’avventura a Matrimonio a prima vista 2024 prosegue tutto sommato senza intoppi. Nella puntata in onda questa sera, mercoledì 23 ottobre, è la reunion con le altre coppie a catalizzare l’attenzione. Durante la serata a cena, Valentina e Erik si divertono a fare un po’ di gossip sugli altri sposini e il focus è soprattutto su Anthony e Asia, una coppia che definiscono ‘fresh’ ma che potrebbe non avere vita lunga nel corso del rapporto. Asia, tuttavia, non è dello stesso avviso e vuole credere che con Anthony le cose andranno per il meglio.

Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo non la pensano allo stesso modo, evidentemente, ma forse farebbero bene a pensare al loro futuro anziché a quello delle altre coppie. Dunque, come proseguirà la storia tra la Pangallozzi e Ilardo? Non resta che attendere sviluppi per scoprirlo…

Dopo la cena con le altre coppie, Erik e Valentina decidono di prendersi del tempo per loro e optano per prolungare la mini vacanza a Milano. Stando alle anticipazioni di questa sera, i novelli sposi di Matrimonio a prima vista 2024 approfondiranno ulteriormente il loro rapporto, affinando l’intesa e trascorrendo delle ore in totale serenità.

Non mancano i momenti di romanticismo per Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo, che si concedono una visita alla Pinacoteca di Brera ed una nottata in un bellissimo hotel dove passare la notte. Dunque, tutto sembra proseguire per il meglio tra Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo; la coppia sembra intenzionata ad andare avanti insieme, al di là del fatto che siano ancora nel pieno delle registrazioni…