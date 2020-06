Valentina Pegorer “io e Boss Doms abbiamo rischiato di separarci”/ “Matrimonio? Se..”

Bellissima, con due occhi azzurri, un fisico pazzesco e un curriculm già molto ricco. Tutto questo è Valentina Pegorer che, da questa sera, con Emis Killa, conduce la prima puntata italiana di Yo! Mtv Raps su Mtv (canale Sky 130 e NowTv). Valentina Pegorer è anche la compagna di Boss Doms, chitarrista e produttore di Achille Lauro, incontrato durante l’avventura a Pechino Express e da cui ha avuto una figlia, Mina. Valentina si è fatta conoscere dal pubblico nel 2017 partecipando proprio a Pechino Express, un reality che le ha cambiato la vita. “Era un periodo nerissimo della mia vita. Mi ero lasciata con il fidanzato e stavo litigando con i miei. Così avevo deciso di partire per le Filippine. Una sorta di viaggio di riflessione. Poi mi hanno chiamato per partecipare a Pechino e le Filippine erano tra le destinazioni di quella edizione. Un segno del destino”, ha raccontato Valentina in un’intervista rilasciata a Il Giornale.

VALENTINA PEGORER: “MATRIMONIO CON BOSS DOMS? SE ME LO CHIEDE”

L’incontro con Boss Doms, nome d’arte di Edoardo Manozzi, ha dato stabilità a Valentina Pegorer che, nel corso dell’intervista rilasciata a Il Giornale, svela di essere stata vicina alla separazione durante la quarantena. “Quel programma mi ha dato stabilità” – dice riferendosi a Pechino Express e alla domanda che le chiede se la stabilità ci sia anche in questo momento della sua vita, risponde – “E adesso uguale. Certo, durante la quarantena Edoardo ed io abbiamo rischiato di separarci (ride – ndr) perché eravamo in tre sempre chiusi in casa ma ora tutto è passato”. Genitori innamorati della piccola Mina, c’è il matrimonio nell’aria? “Se me lo chiede”, risponde la Pegorer. Infine, sul rapporto tra Boss Doms e Achille Lauro, sui baci e gli abbracci che si scambiano, dice: “qualcuno si chiede come faccia io a stare con lui nonostante queste performance. La realtà è che parte dei loro personaggi… E poi io li ho conosciuti così. Edo poi ha una parte femminile molto spiccata, come tanti artisti, e talvolta ne parliamo”.



