Emis Killa: “X Factor? Storia vecchia”/ “Mi ero proposto, ma a Sky non ci sentono”

Emis Killa, dalle pagine de La Stampa, commenta i rumors che lo volevano come giudice di X Factor 2020. Quest’anno, a guidare le quattro categorie del talent show di Sky saranno Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e il rapper Hell Raton. Prima dell’annuncio ufficiale, tuttavia, come nome del quarto giudice era uscito proprio quello di Emis Killa che aveva prontamente smentito su Twitter. Oggi, tuttavia, il rapper svela ulteriore dettagli su X Factor. “Non sono mai stato contattato da Sky” – racconta a La Stampa – “anche se l’anno scorso ci avevo provato proponendomi ma, si vede, che da quelle parti non ci sentono e poi quest’anno, non so perchè, è uscito il mio nome. Sarà stato per depistare”, ha aggiunto il rapper.

Enus Killa conduttore di YO! MTV Raps

Se le porte di X Factor non si sono apere, si sono spalancate quelle della prima edizione di i YO! MTV Raps che Emis Killa conduce con Valentina Pegorer, compagna di Boss Doms. Emis Killa che è finito nel mirino delle femministe per aver ammesso di non amare le donne pelose, ai microfoni de La Stampa, dice: “ne sono convinto checchè ne dicano chi mi ha criticato”. Nel corso del programma dedicato al mondo hip hop, rap, trap e urban, Emis Killa e Valentina Pegorer incontreranno Jack La Furia, Chadia Rodriguez, Ensi e Roshelle, Il Tre, i Tauro Boys, Louis Dee, Random e Lahasna che si esibiranno e racconteranno la loro storia. Emis Killa, dunque, è pronto per raccontare le storie di alcuni rappresentanti del mondo del rap.



