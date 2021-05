Valentina Persia a letto con Ignazio Moser/ Stuzzica Cecilia “Levo i pantaloni e…”

Anche Valentina Persia e Ignazio Moser hanno avuto la possibilità di dormire all’Isola dei Famosi 2021 in un comodo letto. Una grandissima gioia, soprattutto per la Persia, e non solo per la possibilità di stare di nuovo su un letto. Non sono infatti mancate battutine piccanti, partite da una dichiarazione della Persia: “Levo i pantaloni e mi metto a letto”. Col sorriso, Ignazio ha allora replicato: “Ora ogni scusa è buona: fa caldo, levo i pantaloni, levo la maglietta…” “No la maglia non la levo, però davvero fa caldo..”, ha precisato Valentina che ha poi fatto una battuta che sicuramente stuzzicherà la fidanzata di Ignazio, Cecilia Rodriguez: “Posso dire di essere stata a letto con Ignazio Moser!” ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Settimana intensa per Valentina Persia che ha dovuto fare i conti con la partenza del suo amato amico Gilles Rocca ritrovandosi poi al timone, suo malgrado, del suo gruppo all’Isola dei Famosi 2021. I Primitivi sono ormai senza forze e dopo l’addio del fonico, anche Ubaldo Lanzo ha salutato la bella rossa che si è ritrovata poi a dover soccorrere Angela Melillo in preda ad un malore forse perché troppo debilitata. La produzione ha deciso di intervenire dando più riso ai naufraghi ma Valentina Persia continua comunque a rimanere una roccia per tutti e, soprattutto, non ha perso mai la sua verve e la sua simpatia visto che anche in questi giorni è riuscita a sdrammatizzare. In particolare, a prestarle un’occasione per pensare ad altro è stata la possibilità di andare a letto con Ignazio Moser. Il ragazzo è entrato subito nell’orbita dell’attrice che ha condiviso con lui il letto offerto dalla produzione per la prova della mela.

Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 ha sicuramente avuto modo di apprezzare il fatto di aver dormito con lui ironizzando sulla cosa ma, intanto, è ignara del fatto che lontano dall’Honduras c’è Brando Giorgi pronto a puntare ancora il dito contro di lei: “In televisione ci vuole un po’ di dignità, a prescindere se si tratti o meno di un gioco. Valentina non avrebbe dovuto dirmi certe cose proprio per il fatto di non conoscermi. Sono dell’idea che per poter giudicare una persona bisogna conoscerla. Per due volte ha tirato fuori con gli altri degli argomenti vecchi perché non sapeva cosa dire. Si è inventata tutto dimostrando di essere bugiarda”. I due finiranno al confronto questa sera?

