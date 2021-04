Valentina Persia/ Awed mente sulla nomination a Ciufoli e lei si infuria!

Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 continua a dividere il pubblico: vera o falsa?

Valentina Persia continua a destare dubbi e polemiche. Lo fa tra i naufraghi, specie i nuovi arrivati, all’Isola dei Famosi 2021, e lo fa anche con il pubblico a casa e gli opinionisti in studio. L’attrice continua a non convincere tutti fino in fondo ma non si capisce perché sia lei che Gilles Rocca non finiscano mai a rischio mentre gli altri sì. Il pubblico continua a lamentarsi per questo ma senza ottenere molto, e allora cosa succederà nella puntata in onda questa sera? Ancora una volta, finita la felicità per le ricompense di cibo ottenute nei giorni scorsi, sull’Isola è calato di nuovo il silenzio e la ‘cattiveria’ e Valentina Persia di sicuro non è mai stata fuori dai giochi. Cosa succederà adesso che i gruppi sono stati divisi ed è iniziata una sorta di gara tra i naufraghi?

La prima cosa di cui ha dovuto occuparsi Valentina Persia è stata la reazione di Roberto Ciufoli all’ennesima nomination specie quando Awed ha provato a mettere zizzania. Il giovane youtuber ha spinto oltre la lancetta della sopportabilità rivelando all’attore che in molti avrebbero voluto nominarlo anche se poi non lo hanno fatto. Proprio per questo Ciufoli ha deciso di affrontare il gruppo e proprio Valentina Persia ha risposto a tono prima all’attore ma poi anche ad Awed che si è preso il lusso di dire cose che non sono vere visto che loro non avrebbero votato per Roberto. L’attore avrà capito l’antifona e come finirà con lo youtuber quando questa sera si troveranno in Palapa per affrontare la diretta?

