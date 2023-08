Valentina Persia contro Barbie/ “Ha fatto body shaming a tutte noi, facendoci sentire inadeguate e grasse”

Valentina Persia si scaglia contro Barbie: “E’ una menzogna”

Il film di Barbie, con protagonista Margot Robbie, ha incassato cifre astronomiche cercando di combattere i pregiudizi sulle donne. C’è qualcuno, però, che pensa che la bambola più famosa di tutti i tempi abbia “fatto body shaming a tutte”: si tratta di Valentina Persia.

La comica romana si è lasciata andare a un lungo sfogo in controtendenza: “Barbie è un fake, un’illusione ottica, una menzogna. La prima che ha fatto body shaming a tutte noi, facendoci sentire inadeguate, grasse, povere e poco bionde…. Tutta apparenza e ostentazione, ma guadagnati come? Chiedetelo a Ken che nel frattempo è sparito perché la signorina in questione gli ha fottuto tutto per fare la bella vita…” afferma Persia sollevando una polemica.

Valentina Persia: “Fate una bambola più vicina alle donne vere”

Continua la critica a Barbie da parte dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che invita Mattel a ideare una bambola che sia più vicina alle “donne vere”. Il lungo sfogo della comica esprime un pensiero contrario a quello delle ultime settimane, ritenendo che ci sarebbe bisogna di una maggiore e più veritiera rappresentazione dell’universo femminile.

“Fate una bambola più vicina alle donne vere, quelle che si fanno il mazzo tutto il giorno, quelle donne che sorridono nonostante le chiappe e le tette cadenti, quelle donne che sanno essere donne nonostante siano nate in un corpo maschile, quelle donne che scappano spesso proprio da quel Ken che a differenza tua, invece di donare ville, roulotte o macchine rosa, picchia e picchia forte… Spostati biondina che siamo un esercito!” tuona la Persia.

