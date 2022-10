Valentina Persia è Giusy Ferreri, Tale e Quale show/ Malgioglio attacca: “Avevi una patata in bocca?”

Valentina Persia è Giusy Ferreri a Tale e Quale Show 2022

Valentina Persia, ultima nella scorsa puntata di Tale e Quale show 2022, stavolta parte per prima e apre questo nuovo appuntamento. La Persia deve interpretare Giusy Ferreri con la canzone ‘Jambo’ e nel filmato che mostra la sua preparazione ammette che non sarà un compito facile. L’esibizione va avanti senza particolari intoppi, la voce si avvicina così come il trucco. La parola passa poi alla giuria.

Per Loretta Goggi “Vocalmente c’era proprio tutto, brava!” Per Malgioglio: “Giusy Ferreri deve molto a me e a Simona Ventura che l’abbiamo scelta a X Factor. Lei non è solo la cantante delle canzoncine d’estate. Valentina si è mossa molto meglio, era molto sexy, ma avevi una patata in bocca? Migliorerai!” Per Panariello: “È stata brava!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Valentina Persia è Giusy Ferreri nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Valentina Persia, nella seconda puntata di Tale e Quale Show, dovrà impersonare Giusy Ferreri. Nonostante abbia lavorato molto sul personaggio di Teresa De Sio, la voce non era proprio uguale. I followers sperano che si possa riscattare nelle prossime puntate e forse Giusy Ferreri potrebbe darle un aiuto. Quello che in puntata è stato apprezzato di meno è che la Persia si sia attribuita i cinque punti per non essere ultima in classifica. Per qualcuno è stata una caduta di stile, soprattutto quando ha detto che se li meritava perché non l’aveva votata nessuno e aveva lavorato molto. Mentre Valentina Persia piace per la sua ironia e simpatia, l’esibizione non è stata il top. Partecipando a Tale e Quale ha ritrovato Gilles Rocca dove sono stati concorrenti all’Isola dei Famosi . I due hanno anche litigato perchè lei lo ha offeso in diretta, non correva buon sangue e gli screzi erano giornalieri. Quando si sono rincontrati hanno messo da parte i rancori passati e si sono salutati con un abbraccio. Come dire quello che l’Isola dei Famosi divide, Tale e Quale Show unisce.

Valentina Persia, così nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2022

Valentina Persia nella prima puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì ha imitato Teresa De Sio e cantato “Aumm Aumm“. I giudici hanno rilevato che nonostante il grande impegno dell’artista, il personaggio non è riuscito bene perché non era nelle corde della Persia. Loretta Goggi ha constato che si è trattato di un pezzo difficile e che Valentina abbia schiacciato un po’ troppo la voce rendendola una vocina stridula, non appartenente alla De Sio. Però in compenso l’intonazione, i movimenti e la padronanza scenica sono stati perfetti. Secondo il parere di Giorgio Panariello, il personaggio andava caratterizzato, si è presentato molto lontano dall’originale, doveva essere più napoletana e scugnizza, invece è stata più valdostana. Malgioglio si è complimentato per il talento della Persia ma nella sua esibizione di Teresa De Sio non c’era niente. Per la cantante partenopea la sua voce è un marchio. Quando canta nella sua gola c’è Napoli. Nell’ascoltare la Persia si è spaventato, perché si aspettava molto di più anche se il pezzo non è stato di facile interpretazione, ma può fare di meglio. Valentina Persia a fine puntata ha ottenuto 30 punti piazzandosi al nono posto della classifica generale.

Un grande coraggio per Valentina Persia

Valentina Persia ha più volte dimostrato di avere coraggio, da quando ha deciso di mettere al mondo due figli ricorrendo all’inseminazione artificiale fino a contendersi la vittoria dell’Isola dei Famosi, dove è arrivata seconda dietro Awed. La partenza a Tale e Quale Show non è stata buona, ma conoscendo la grinta e la tenacia della cabarettista, non dobbiamo meravigliarci se nel corso delle puntate ci regalerà grandi sorprese. Attualmente è anche concorrente della seconda stagione di Celebrity Chef, condotta da Alessandro Borghese. Valentina Persia ha sfidato ai fornelli Andy dei Bluvertigo presentando un menù che le ricorda casa sua.











