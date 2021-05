Valentina Persia malore all’Isola dei Famosi 2021/ Colpa di Andrea Cerioli?

Quello che è andato in scena all’Isola dei Famosi 2021 nel daytime di oggi sembra essere la fine di un idillio che i fan dell’Isola dei famosi conoscono bene. Al centro di tutto ci sono Valentina Persia e Andrea Cerioli. Chi segue il programma sa che la stessa attrice ha rivelato di aver rivalutato il bel bolognese, lo stesso che aveva conosciuto proprio grazie a Uomini e donne e che spesso aveva preso di mira trovandolo un po’ spocchioso e viziato.

Anche al suo arrivo in Honduras le cose non sono andate meglio perché Andrea lamentava l’assenza di un bicchiere e di un posto dove sedersi ma poi si è ambientato anche grazie a Valentina Persia che spesso parlando con gli altri lo ha definito come un figlio per lei, un rapporto ancora più importante di quello che la lega ad Angela Melillo sin dal primo giorno.

Valentina Persia malore all’Isola dei Famosi 2021 dopo lite con Andrea Cerioli?

Le cose però potrebbero essere cambiate proprio perché Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 è finita sotto accusa per via di una nomination e, in particolare, si è trovata nel bel mezzo di una lite perché rea di aver fatto un altro nome all’ultimo minuto. A metterla con le spalle al muro ci ha pensato proprio quello che considera un figlio, Andrea Cerioli.

Alle accuse del bolognese, la bella Valentina Persia ha risposto a tono dopo la diretta e una volta tornati sulla Playa Reunion e tutto perché ha cambiato nome del suo nominato ma dicendosi certa di poter fare quello che vuole, anche cambiare idea o pensiero durante il corso della puntata. Proprio dopo la discussione l’attrice si è sentita male tanto da causare l’arrivo del medico che si è subito sincerato di quello che possiamo definire il suo primo, vero, calo.

