Valentina Persia piange per il fratello Vincenzo/ “Se non ci fosse stato io oggi non sarei qua, grande amore”

Persia riceve il messaggio del fratello e si commuove a La volta buona

Valentina Persia ha interpretato il noto brano di Bertoli a Tale e Quale Show, dedicando la performance al fratello Vincenzo, portatore di handicap, con il quale ha un rapporto molto profondo. Ai microfoni de La volta buona, dichiara: “Ha 47 anni. Vive con la mia mamma, vive con tutti noi perché noi siamo 5 figli e quindi Vincenzo è quel momento della vita in cui tu capisci che vivere nel superfluo con tante cose che rincorriamo e cerchiamo non serve ”

A questo punto, in studio arriva anche il messaggio del fratello della comica che dichiara: “Continua così, sei il mio orgoglio“. Altre lacrime per Valentina Persia che aggiunge: “E’ tanta roba, Vincenzo è tanto ma non perché è un ragazzo speciale. E’ un ragazzo semplice, come un bambino piccolo che non ha preconcetti. Io e la mia famiglia siamo fortunatissimi perché se non ci fosse stato io oggi non sarei qua. Lui è la forza di un abbraccio puro e sincero, dagli altri abbracci ti devi invece sempre guardare. Vincenzo è un grande amore.” dichiara il volto televisivo visibilmente commossa.

Persia sul fratello Vincenzo: “E’ il più diretto e sincero”

Valentina Persia ha parlato a lungo del profondo amore che la lega al fratello Vincenzo, sul quale sa di poter contare per un abbraccio sincero. Ai microfoni de La volta buona di Caterina Balivo, ha dicharato: “Vincenzo è quel ragazzo che ti abbraccia e sorride e sa di poterlo fare perchè ti sta dicendo la sua verità. “

E ancora: “Quindi dei quattro fratelli maschi è quello al quale sono più legata, perchè è quello più diretto e sincero. E’ un grade amore e poi è bello… ed è un grande cantante, un grande batterista e un rumorista. Quindi a casa si respira arte da tutti i pori” afferma la finalista dell’Isola dei Famosi.

