Valentina Persia/ Risate e battute ma lavoro? Non pervenuta… (Isola dei Famosi)

Valentina Persia continua a mietere successi anche se, almeno per il momento, non ha avuto modo e tempo di mettere in mostra tutte le sue doti ma siamo sicuri che questa sera si darà da fare nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 soprattutto perché saranno le donne ad essere chiamate per giocare il tutto per tutto per l’immunità. La comica, arrivata da poco all’Isola dei Famosi potrebbe essere in difficoltà e non solo per via della prova ma anche perché come nuova arrivata rischia davvero la nomination questa sera. Come andranno le cose per lei e cosa avrà da dire dopo questo lungo fine settimana in compagnia dei naufraghi? Valentina Persia è arrivata sull’Isola pronta a dimenticare il suo passato, mettere un punto al dolore e ripartire, ma siamo sicuri che lo sta facendo della maniera giusta?

Valentina Persia ancora non pervenuta all’Isola dei Famosi 2021

Classe 1971, Valentina Persia è un’attrice e comica italiana che oggi, alla soglia di 50 anni, è pronta a rimettersi in gioco proprio prendendo parte all’Isola dei Famosi 2021. La sua carriera è iniziata agli inizi dagli anni ’90 quando, dopo il diploma in recitazione alla corte di Pietro Garinei, ha debuttato in Tv come concorrente de La sai l’ultima? volando poi in Saxa Rubra con Zuzzurro e Gaspare. Tre anni dopo è al fianco di Pippo Franco come sopite fissa Sotto a chi tocca e per quattro anni fa torna proprio nel programma che l’ha lanciata facendo parte del cast fisso del programma. Da lì in poi sono arrivate ospitate tv ma anche conduzioni e poi il cinema ma in mezzo è stata la vita privata a metterla alla prova con la morte del suo amato compagno Salvo e la nascita dei suoi gemelli.

