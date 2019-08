VALENTINA PIVATI, CENA GRATIS RISTORANTE / “Ho un lavoro, non chiedo l’elemosina”

Valentina Pivati è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne balzata alla cronaca in questi giorni per via di un querelle con una ristoratore che ha pubblicato un messaggio in cui la 26enne influencer proponeva una cena gratis nel suo ristorante in cambio di pubblicità su Instagram dove è seguita da 176 mila follower. Una richiesta che, diciamolo, è all’ordine del giorno tra influencer o presunti tali, ma che questa volta ha generato una evitabilissima polemica. La Pivati in realtà non ha fatto nulla di strano se non, con garbo e gentilezza, inviare un messaggio al ristoratore che poteva tranquillamente declinare l’invito. Invece, visto che tutti siamo alla ricerca di visibilità, il ristoratore ha pensato bene di farsi un pò di pubblicità spiattellando tutto online. La ex corteggiatrice, raggiunta dal Corriere, ha voluto precisare nuovamente la sua posizione raccontando anche alcuni dettagli della sua vita.

Valentina Pivati e la cena gratis al ristorante: “niente di più assurdo”

“Messa così — ha detto Valentina Pivati al Corriere — sembrava che io stessi chiedendo l’elemosina: niente di più assurdo”. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pur avendo un seguito di un certo tipo su Instagram, continua la sua vita da persona comune. “Ho il mio lavoro sicuro al supermercato e non lo lascio mica per qualcosa di passeggero come la visibilità sui social” ha detto chiaramente la ragazza che, con lo stipendio da commessa si è comprata anche la macchina nuova e una casa di proprietà. “Sono soddisfatta così” fa sapere la Pivati che, una volta dismessi i panni di commessa di supermercato vicino a Cassano Magnago, si dedica al suo secondo lavoro da influencer. La ragazza però ci tiene a fare una serie di precisazioni anche in merito a questa nuova forma di lavoro che troppo spesso viene fraintesa dal pubblico. “Il punto è che spesso si fa confusione: questo genere di visibilità non è ancora bene codificato — ha dichiarato al Corriere.

Valentina Pivati: “non volevo fare la corteggiatrice ma la tronista a Uomini e Donne”

Parlando della polemica scoppiata per la richiesta di una cena gratis al ristorante di Mazara, Valentina Pivati ha precisato: “io non sono il tipo che si fa la vacanza gratis in cambio di qualche foto sui social network”. La influencer, infatti, è alla ricerca si di collaborazioni, ma soprattutto di progetti interessanti che possano farla crescere professionalmente. “Ho un cervello e lo uso” sottolinea a gran voce la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che parlando proprio della sua esperienza nel seguitissimo dating show di Canale 5 dice: ” io non volevo fare la corteggiatrice ma la tronista. Poi hanno insistito e mi sono detta: ma sì, proviamo anche questa esperienza. Sono arrivata alla fine ed è andata bene. Anche per questo ci vuole cervello”.