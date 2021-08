Valentina Pivati incinta, annunciato il nome del figlio/ “Non vedo l’ora di vederti”

Il pubblico di Uomini e Donne ricorda Valentina Pivati per il suo percorso di corteggiatrice e poi scelta di Mariano Catanzaro. La loro storia, però, durò poco: i due si sono lasciati e hanno poi preso strade diverse. Oggi Valentina è felice con un altro uomo da cui aspetta un figlio. Lui è Andrea Concato, 29enne della provincia di Varese che lavora in un’azienda di serramenti. Lo scorso maggio, con una foto tra le braccia del compagno, Valentina ha annunciato di essere incinta e oggi scopriamo che il bebè in arrivo è una femminuccia di cui la Pivati anticipa anche il nome. “Alicia o Alycia?” chiede infatti l’ex corteggiatrice con uno scatto postato su Instagram, in cui chiede consiglio ai follower per il nome che è, dunque, scelto, tranne che per un piccolo particolare: se scriverlo con la ‘i’ o con la ‘y’.

Valentina Pivati incinta: “Ti abbiamo sognato e desiderato”

“Ti abbiamo sognato per tanto tempo fantasticando sulle nostre vite future”, ha scritto Valentina Pivati su Instagram quando ha annunciato di essere incinta. Un messaggio ricco di gioia e commozione quello dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in cui ha raccontato del forte desiderio di maternità. “Un bel giorno abbiamo iniziato a desiderarti con ogni fibra del nostro corpo e abbiamo deciso di non accontentarci più di semplici sogni, ti volevamo tra noi e ti abbiamo cercato con tutto l’amore che possediamo. – ha scritto, per poi aggiungere – A volte fatico ancora a credere che quel sogno sia diventato realtà. Capirai ben presto di quanto mamma sia impaziente, e come tale già non vedo l’ora di vederti, ma ora è il momento di rilassarmi e aspettare…” La Pivati ha allora concluso, sottolineando la sua grande emozione: “Non so come sarà e quante emozioni ci farai provare, non so se saremo pronti e capaci, non so quanti errori commetteremo prima di imparare, ma so che ti abbiamo amato dal primo istante, so che lavoreremo sodo per non farti mancare nulla e so che ci impegneremo tanto per farti crescere in una famiglia piena di principi e valori”.

