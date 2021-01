VALENTINA, PROPOSTA DI MATRIMONIO A MICHELE/ Lui dice sì: “Sempre” (C’è posta per te)

È Luca Argentero a far sì che la promessa di matrimonio di Valentina e Michele diventi ufficiale a C’è posta per te 2021. È lui il secondo ospite speciale di questa puntata dopo Sabrina Ferilli e la mamma Ida. Tornando alla storia che chiude questa puntata, Valentina vuole chiedere a Michele perdono per il fatto di aver dovuto non solo affrontare con lei la malattia ma essere stato costretto, secondo lei, a subire tutti i suoi malumori. Michele nega sia stato così. Intanto Luca Argentero, indossando al fascia tricolore, fa finta di sposare Valentina e Michele e li invita ad indossare le fedine prematrimoniali. Poi un dono segreto per la coppia da parte della redazione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Valentina e Michele, storia di un grande amore a C’è posta per te

Valentina è la protagonista dell’ultima storia di questa prima puntata di C’è posta per te 2021. La sua è una storia di dolore ma anche di grande forza e, oggi, soltanto di amore. Valentina ha deciso di fare la proposta di matrimonio al suo compagno anche se “lui mi ha promesso che mi avrebbe sposata” e, dunque, lui avrebbe dovuto fare il passo. La storia di Valentina e Michele è la storia di un grande amore che si corona con l’arrivo della figlia Mia. Tutto però precipita quando lei inizia a sentir male ad un ginocchio, poi si frattura il piede. Da qui, dopo una radiografia, scopre di avere un tumore maligno. Ha inizio per entrambi un periodo davvero difficile, durante il quale lui le rimane sempre accanto. Dopo le cure, Valentina riesce a riprendersi: “Mi ha promesso che se mi sarebbero anche ricresciuti i capelli mi avrebbe sposata!”

Valentina chiede a Michele di sposarlo a C’è posta per te 2021

È proprio in virtù di quella promessa che Valentina ha deciso di chiedere aiuto a C’è posta per te: “Voglio fargliela io la proposta di matrimonio”. “Tutto quello che potevo chiedere alla vita è l’amore e tu sei riuscito a darmi tutto.” ha scritto in una lettera lei, “Purtroppo nessuno di noi due sapeva il dolore che ci aspettava.” Non mancano lacrime per i due nella toccante lettera che è una vera e propria promessa di amore eterno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA