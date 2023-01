Valentina Romani/ “Successo? Così ho capito che dovevo darmi una calmata…”

Valentina Romani, dopo il successo in tv ecco il debutto a Boomerissima

C’è anche Valentina Romani nel salotto di Alessia Marcuzzi per il debutto di Boomerissima. L’attrice, che ha partecipato a numerosissime serie tv italiane, come Che Dio ci aiuti, Squadra Mobile, A un passo dal cielo, Il commissario Rex, Un passo dal cielo, Fuoriclasse di Tiziana Aristarco, Non uccidere, Questo è il mio Paese di Michele Soavi, Tutto può succedere, Aldo Moro – Il professore, deve il suo successo soprattutto alla fiction La porta rossa, dove insieme a Lino Guanciale ha fatto scintille in termini di consenso e ascolti. Magnifica l’interpretazione di Vanessa, una medium che prova a risolvere un intricato caso di omicidio.

Atmosfere decisamente lontane da quelle che vediamo a Boomerissima, ma che Valentina Romani affronta con lo stesso approccio di sempre. Un’entusiasmo straripante che rivela il modus operandi di una ragazza semplice e di gran talento. Un talento che l’ha mossa fin da bambina, quando aveva soli sei anni e si è avvicinata per la prima volta alla recitazione, per poi tuffarsi nel cinema, nel teatro, nella tv e, infine, nelle fiction di successo.

Valentina Romani: “Così ho capito che dovevo darmi una calmata”

“L’impegno professionale ti nutre di una responsabilità rilevante da cui non ti puoi davvero sottrarre, arriva la consapevolezza di “darse ‘na calmata” (ride, ndr). Se prima, da ragazzina, tornando da scuola, guardavo al sabato come se fosse Natale, adesso non vedo l’ora che arrivi lunedì. Ci tengo però alla mia parte bambina e infantile, ho bisogno di nutrirla e di non dimenticarmene, perché insegna a dare il giusto peso alle cose”, ha raccontato in una bella intervista rilasciata al portale Amica. Valentina Romani ha sempre avuto tante passioni e c’è stato un momento in cui, nella sua vita, ha pensato di prendere altre strade, come spiegato nella sopracitata intervista.

“Facevo danza classica e quindi c’è stato un momento in cui ho avuto questa vocazione. Dopo sono arrivati il cinema e il teatro, che mi hanno dato la possibilità di usare tutta me stessa. E, nel tv movie Carla (sulla Fracci, ndr) scarpette e tutù sono tornate utili”. Il cuore naturalmente batte per la tv e per le serie che le hanno dato grande successo. Da Mare Fuori a La porta rossa i ricordi e gli aneddoti sono molti: “Entrambe mi hanno lasciato uno scaffale di emozioni profonde e per nulla scontate. Erano ragazze coraggiose, io non lo sono sempre”, ha ammesso la Romani.











