VALENTINA SOPRAVVISSUTE, IL CASO OGGI IN TV

Una delle storie proposte da Sopravvissute oggi su Rai 3 è quella di Valentina, una donna che ha vissuto nel terrore di essere uccisa per dieci anni. Era sposata e aveva visto naufragare il suo matrimonio, poi si era legata a un uomo con cui contava di ricostruirsi una vita. Infatti, ha costruito una famiglia e avuto tre figli, ma quell’amore si è trasformato in un incubo, anche a causa dei problemi del compagno, dipendente da droghe e alcol. Dunque, le mura di casa sono diventate una gabbia in cui violenza e umiliazioni erano all’ordine del giorno.

Giuseppe Iannoni, ex marito di Carmen Di Pietro/ Due figli ed una rottura pacifica, anche se...

Così Valentina ha convissuto con il costante timore di perdere la vita per mano di quell’uomo con cui sperava di essere felice. Ma ha trovato la sua rinascita lontano da lui, due anni fa, quando dopo l’ultima aggressione ha deciso di reagire. Era il Natale 2022 quando la donna ha trovato il coraggio di denunciarlo e di abbattere quel muro in cui si sentiva intrappolata. Ora la sua storia arriva in tv, con Sopravvissute, anche per lanciare un messaggio ad altre donne che si trovano in quella situazione da cui si è liberata.

Perché Carmen Di Pietro non si è mai risposata dopo la morte di Sandro Paternostro?/ "Il mio amore vero..."

IL DOLOROSO RACCONTO DELLE VIOLENZE

“Io mi ricordo che il giorno del mio compleanno, che è maggio, l’ho passato in ospedale“, ha raccontato Valentina a Sopravvissute, stando al video pubblicato dal programma sui social con le anticipazioni della puntata di oggi. “L’ho passato in ospedale con due costole rotte, con un pneumotorace, quindi aria nei polmoni“, ha aggiunto la donna. In quel momento ha raggiunto il punto più basso della sua disperazione.

“Da lì ho capito che non potevo sfuggire, non potevo fuggire“. Non solo per le minacce ricevute dal compagno. “Indipendentemente dalle minacce fisiche, c’è proprio tutta la parte psicologica. Ho cercato di sopravvivere in tutti questi anni, per non farlo arrabbiare. Perché se io avessi fatto mai un passo falso, non sarei qua“, ha proseguito la donna nel suo racconto doloroso.

Gianmarco Tamberi, calcoli renali alle Olimpiadi del 2024/ "Non mi merito tutto questo"

GUARDA QUI SOTTO IL VIDEO DI VALENTINA A SOPRAVVISSUTE