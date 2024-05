Valentina Vezzali ricorda il padre all’Isola dei Famosi 2024/ “È morto quando avevo 13 anni e io…”

Isola dei Famosi 2024, Valentina Vezzali e la promessa fatta al papà

Valentina Vezzali negli ultimi giorni ha aperto il suo cuore, raccontando di una promessa fatta al padre che non c’è più. La naufraga dell’Isola dei Famosi 2024, in postazione nomination nella puntata di stasera, ha ricevuto da Vladimir Luxuria parole di affetto e di ammirazione per essersi aperta in maniera così sincera su un argomento alquanto delicato: “Mi hai fatta piangere, mi hai commossa, questo è il bello dell’Isola: quando qualcuno ha il coraggio e la forza di parlare anche di cose molto intime“.

Una clip, a seguire, riassume le confessioni dell’ex schermitrice sul suo desiderio di affrontare con coraggio ogni sfida, compresa quella del reality, nel ricordo del padre: “Una voglia di vincere che nasce forse da una promessa che da bambina mi sono trovata a fare ad una persona che è sempre accanto a me: mio padre. Mio papà tutte le sere veniva in palestra a guardare gli allenamenti. Quando parlavo con lui di quando sarei diventata una campionessa era un momento bellissimo“.

Valentina Vezzali e il ricordo del padre: “Quando vinsi la prima medaglia olimpica…“

Valentina Vezzali ricorda così la morte del padre e la promessa che decise di fargli: “Eravamo a Venezia, avevo 13 anni, ero ad una garetta, e tutta la sera lui tossiva. Quella sera chiese al mio maestro se sarei mai riuscita ad arrivare a fare le Olimpiadi. Io ero lì che aspettavo: babbo ha detto che si mise la mano sul cuore e gli promise che mi avrebbe portata a partecipare alle Olimpiadi. E la settimana dopo è morto“.

La concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 ha poi aggiunto: “L’unico modo per mantenere in vita mio padre è stato quello di tornare subito in pedana, perché stando in pedana era come se fosse vicino a me a guardarmi. La settimana dopo sono partita per il mio primo Mondiale Under 17, il primo che ho vinto. E quando ho vinto la mia prima medaglia olimpica sono andata al cimitero e ho posato la medaglia dove si trova. La promessa che ho fatto a mio padre è uno stimolo per ogni sfida che mi trovo ad affrontare“. Al termine della clip, la concorrente confessa a Vladimir Luxuria: “Sono certa che mio padre, se oggi fosse qui, sarebbe fiero della donna che sono diventata“.

