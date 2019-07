Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sposano?/ Foto con l’abito nuziale e i fan…

Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo Orlandi si sposano? A scatenare i rumors è una foto pubblicata dalla cestista e influencer su Instagram in cui indossa un abito nuziale. Nella foto, la Vignali mostra solo la parte superiore del vestito, ma tanto è bastato per scatenare i commenti dei fans che hanno cominciato ad inondarla di domande chiedendole la data delle nozze. “Avete già deciso la data del matrimonio? Voglio essere invitata anche io!”; “Non c’è niente da dire: sei incantevole con questo abito da sposa e lo sarai ancora di più nel giorno del tuo matrimonio”; “Però invitaci al matrimonio, eh!”, “tanti auguri”, scrivono i fan. La data delle nozze, molto probabilmente, non è stata ancora fissata. La foto, infatti, potrebbe far parte di uno dei tanti servizi fotografici di cui la Vignali è protagonista.

Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi: amore a gonfie vele dopo il Grande Fratello

Il matrimonio non è imminente, ma tra Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo Orlandi procede tutto a gonfie vele. Dopo l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello 2019 durante la quale aveva temuto di aver messo in crisi la sua storia per l’amicizia con Daniele Dal Moro, Valentina è tornata tra le braccia del fidanzato Lorenzo con cui si mostra spesso sui social. I due appaiono innamorati, felici e molto complici. Oltre a trascorrere le serate con gli amici, la coppia si diverte anche a dare vita a siparietti musicali che condividono poi su Instagram. Una storia giovane e fresca che però rende felice la Vignali che è anche impegnata a smaltire i chili presi nella casa del Grande Fratello. Con una sana alimentazione e un allenamento quotidiano, la Vignali sta tornando al suo peso forma come testimoniano i numerosi scatti che pubblica quotidianamente.





