LORENZO ORLANDI, FIDANZATO VALENTINA VIGNALI/ Ai dubbi di lei risponde così:”Sempre e per sempre”

Lorenzo Orlandi è il fidanzato di Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 16. La cestista all’interno della casa comincia ad avere una serie di dubbi sul fidanzato che nel corso di queste settimana non si è mai fatto vivo. La Vignali, infatti, pur essendosi mostrata sempre forte ed agguerrita all’interno della casa, in realtà comincia a pensare il peggio sulla sua storia d’amore con il fotografo. Questi cattivi pensieri si sono fatti largo in un’occasione davvero speciale: il suo compleanno. Valentina, infatti, ha festeggiato il compleanno all’intero del GF 16 con una festa a sorpresa con tanto di canestro fatto arrivare nella casa, ma del fidanzato nessuna traccia.

Valentina Vignali e i dubbi sul fidanzato Lorenzo Orlandi

La modella ed influencer italiana allora si è lasciata andare ad una serie di confidenze con Francesca De Andrè. I mancati auguri da parte del fidanzato Lorenzo Orlandi hanno immancabilmente fatto riflettere la Vignali che ha detto: “Non si è palesato neanche il giorno del mio compleanno”. La cestista comincia seriamente a pensare che la sua amicizia con Daniele Dal Moro possa aver fatto ingelosire il fidanzato al punto da non inviare mai né un saluto né tantomeno un messaggio per il suo 28esimo compleanno. In realtà Lorenzo le ha fatto eccome gli auguri di buon compleanno, ma ha preferito farlo in maniera silenziosa utilizzando i social. Del resto la stessa Valentina Vignali parlando del suo ragazzo aveva sottolineato che fosse timido e riservato. Forse per questo motivo Lorenzo non si è mai visto al GF 16.

Lorenzo Orlandi a Valentina Vignali: “Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”

Su Instagram Lorenzo Orlandi ha scritto un bellissimo messaggio d’amore alla fidanzata Valentina Vignali in occasione del suo 28esimo compleanno. Un messaggio meraviglioso in cui il fotografo ha scritto: “Tu non credere, se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai, pioggia e sole abbaiano e mordono ma lasciano il tempo che trovano e il vero amore può nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. Buon compleanno Cip”. Chissà come reagirà Valentina Vignali una volta che riceverà questo messaggio!



