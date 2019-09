Valentina Vignali/ Lato B in mostra e giacca da 6mila euro: “bitchez in my pocket”

Tra le sue storie e le foto Instagram c’è davvero l’imbarazzo della scelta visto che Valentina Vignali è molto lontana dal politicamente corretto e forse ai suoi fan piace proprio per questo. Non si nasconde dietro le finte diete, ama mangiare e la sua dieta comprende anche la cioccolata (con tanto di barrette in frigo che mostra felice nelle sue storie) e mette in bella mostra le sue forme sui social appena ne ha l’occasione e la voglia. Per alcuni questo è sinonimo di liberà e per altri di vergogna, in mezzo c’è un confine sottile che per Valentina Vignali non conta, anzi. La bella mora proprio nelle scorse ore ha messo in mostra la sua “pocket”, meglio noto come lato b, con un selfie che arriva direttamente dal suo bagno e la mostra in intimo e con il sedere a favore dei flash e della fotocamera.

VALENTINA VIGNALI LATO B IN MOSTRA E UNA GIACCA DA 6MILA EURO NELL’ARMADIO

Nello stesso momento, sui social arrivano una serie di storie in cui rilascia degli indizi sul nome del suo prossimo sponsor rivelando che si tratta di qualcosa legata al mondo dello sport e non al cibo (“come tutti vi aspettate”) e nemmeno di Gucci (“ecco la giacca che ho pagato sei mila euro”). L’indignazione è sempre dietro l’angolo quando si parla di Valentina Vignali e chi non le ha puntato contro il dito per via del suo lato b sbattuto sui social, ci ha pensato per l’ostentazione tra cabina armadio e giacca Gucci. Sullo sfondo rimane il suo ultimo selfie che la ritrae insieme al fidanzato. In questo caso a indignare gli hater non è la “volgarità” ma la voglia di comparare Croazia a Roma. La Vignali scrive: “Facciamo ancora finta di essere in Croazia invece di stare a Roma a farci mangiare dalle zanzare ciao” e c’è subito chi risponde: “Il Colosseo con tutte le zanzare non ha paragone alla Croazia…”. Quale sarà la prossima frase o foto a far indignare il pubblico?

