Valentino Rossi, da Tavullia a Misano con M1 Yamaha/ Video “Un sogno”, fan in delirio

Valentino Rossi ha realizzato un sogno di quando era bambino. Ha fatto una “passeggiata” con la sua Yamaha M1, quella con la quale scende in pista. A pochi giorni dal GP di Misano 2019, il pilota ha vissuto un’esperienza unica che voleva concretizzare da tempo. Ha raggiunto la pista che domenica ospiterà il Gran Premio di San Marino di MotoGp in sella alla sua moto e partendo da casa. L’iniziativa è stata portata avanti da Dorna, Yamaha e i promotori del Gp, con la collaborazione del Comune di Tavullia. Quindi il Dottore è partito dal suo Ranch in un bagno di folla e percorso le strade della sua terra. È passato in piazza Dante Alighieri, ha proseguito verso la sede della VR46 per arrivare, attraverso via Kato e dall’ingresso principale, fino al paddock di Misano. Nel finale ha regalato un giro di pista e un’impennata al Curvone. Da Tavullia a Misano, al circuito dedicato all’amico Marco Simoncelli, con i fan in delirio per lui.

VALENTINO ROSSI, DA TAVULLIA A MISANO CON M1 YAMAHA: “UN SOGNO”

Dopo la sua “parata”, Valentino Rossi ha raccontato le sue sensazioni. «Quando eravamo giovani e guidavamo i nostri scooter da 50 cc, abbiamo sempre sognato di attraversare Tavullia su una MotoGP, la M1, e oggi quel sogno è diventato realtà». Lui che negli ultimi anni ha sofferto la mancata competitività della sua Yamaha, ha ritrovato il sorriso, del resto la grinta non gli è mai mancata. «È stato un momento fantastico, con grande emozione, mi sono divertito moltissimo! La M1 è buona sulla strada, mi sono sentito bene. A Tavullia, nella piazza della città, c’erano molte persone, molti fan, e sembrava che anche a loro piacesse molto». Alla fine del suo inedito viaggio, Valentino Rossi ha trovato i suoi fan. Si è goduto il loro tifo, poi strette di mano e pacche sulle spalle, soprattutto ai volontari dell’Official fan club che hanno gestito con le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale e l’organizzazione del Motogp una situazione che si è rivelata assolutamente magica, forse irripetibile.





© RIPRODUZIONE RISERVATA