Valenza, candidata con tatuaggio SS/ Sabrina Deambrogi “Lo rinnego” e si autosospende

Choc a Valenza, dove la candidata consigliera alle elezioni comunali Sabrina Deambrogi si è autosospesa in seguito alle polemiche scoppiate per un vecchio tatuaggio. L’impiegata 43enne lo aveva cancellato da tempo, ma una foto è riemersa dal passato e così la città ha scoperto che si era tatuata sopra lo sterno il simbolo inconfondibile delle SS naziste. A pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali del 20 settembre, scoppia il caso nella cittadina in provincia di Alessandria. Stando a quanto riportato da Radio Gold, emittente che segue la campagna elettorale, il selfie era sul profilo Facebook di Sabrina Deambrogi, ma secondo il candidato sindaco Alessandro Deangelis, la candidata consigliera avrebbe cancellato da tempo il tatuaggio, che rappresenta un periodo che la donna ora rinnega fortemente. «Sappiamo di quel suo breve passato che l’ha riguardata e che lei oggi rinnega con forza in luogo degli ideali di libertà e democrazia, propri della nostra Repubblica», ha fatto sapere il candidato sindaco Deangelis in un comunicato.

VALENZA, SABRINA DEAMBROGI E IL TATUAGGIO SS

La stessa Sabrina Deambrogi, vista l’attenzione crescente sui social, ha diffuso una lettera pubblica per raccontare la sua storia e quella del tatuaggio col simbolo delle SS naziste, confermando di averlo rimosso da tempo. Alla fine, ha deciso di autosospendersi dalla corsa elettorale. «L’attenzione mediatica ha avuto l’effetto di mettere in discussione la mia idoneità alla candidatura come consigliere comunale per le prossime elezioni». Curioso il fatto che parli di attenzione mediatica e non del tatuaggio che è la causa delle polemiche. Poi ha raccontato delle sue difficoltà, anche di salute, affrontate in passato, da cui è uscita grazie alle persone a lei care. «Gli ultimi mesi hanno segnato per me una rinascita, coincidendo con la volontà di smarcarmi ed allontanarmi dalle posizioni estremiste che ho sostenuto in passato». Pur sapendo che «cancellare un tatuaggio sia più semplice che cancellare la memoria delle azioni passate», la candidata consigliera di Valenza ha deciso di dare disponibilità al candidato sindaco Alessandro Deangelis ad «autosospendermi dalla competizione elettorale».



