VALERIA CHIEDE SCUSA A GIUSEPPE/ Lui la perdona: “Una possibilità” (C’è posta per te)

“Non voglio fare il fidanzato… non so cosa pensare” ammette Giuseppe a C’è Posta per te. “Io vorrei che lei fosse un po’ più gelosa di me” continua l’uomo, ma Valeria nega sia così. “Io non lo dimostro però muoio dentro. – ammette la donna – Io lo so che ti smanetti.. Ultimamente vedo che allarga i suoi orizzonti. Solo che io lo tengo sempre per me, dentro, e lui lo esterna. Io il solo pensiero che lui possa guardarla un altra brucio dentro!” Valeria è davvero gelosa di Giuseppe che, intanto, si è molto ammorbidito e le sorride. Valeria chiede di perdonare i suoi errori e Maria pone a Giuseppe la fatidica domanda: aprire o no la busta di C’è posta per te? L’uomo prende la sua decisione: “Ti prometto che mi do una possibilità” e apre la busta. Un bacio suggella la pace per la coppia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La terza storia di questa seconda puntata di C’è posta per te è quella di una convivenza interrotta. La protagonista è Valeria che arriva in studio per Giuseppe, il suo compagno, che vorrebbe tornasse a casa a vivere con lei e i suoi figli. Valeria ha raccontato a Maria De Filippi che: “Ho buttato tutto io nel ces*o perché sono stata io a pensare di non amarlo più e di decidere di lasciarlo. Poi ho avuto un’avventura di una sera, lui l’ha scoperto ma io mi sono subito accorta di aver sempre amato solo e soltanto lui.” I due sono genitori di Aurora e di Ginevra: “Fare la mamma e crescere i figli è la cosa più bella del mondo però ci sono dei momenti in cui ti senti persa e stanca e vorresti sentirti ancora una donna e una compagna”, ha raccontato ancora la donna.

Valeria si convince giorno dopo giorno che la storia con Giuseppe è al limite. “Mi sentivo sempre più messa da parte” racconta la donna. I due si lasciano, lei inizia a seguire un corso da chef e ad uscire di più, da qui, una sera, l’incontro con un altro uomo. “Abbiamo avuto una storiella e lui l’ha scoperto”. Da quel momento sono passati dei mesi, si sono riavvicinati ma ogni volta che gli chiede di tornare a casa lui dice di no. È per questo che Valeria oggi chiede l’aiuto di Maria De Filippi: Valeria desidera mettere fine a questo allontanamento e avere la possibilità di ricominciare da zero con l’uomo che da anni ama e che da anni è al suo fianco.



