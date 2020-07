Valeria e Ciavy, nuove accuse dopo Temptation Island/ “Ha sminuito se stessa, deluso”

La storia di Valeria e Ciavy si è conclusa nel corso della terza puntata di Temptation Island 2020, ma le accuse non si sono fermate lì. I due ex hanno continuano a discutere attraverso le pagine del Magazine di Uomini e Donne, al quale hanno rilasciato una lunga intervista. Ciavy, in particolare, si è detto molto deluso dalla sua ex. “Da questa esperienza esco più forte di prima ma dispiaciuto per il finale. Esco con più certezze, ancora più convinto di quello che pensavo ossia di non fidarmi al cento per cento di lei, perché credo che non fosse del tutto trasparente.” ha ammesso, per poi aggiungere “Sono deluso, non credevo si comportasse così come ha fatto. Credo che il suo modo di fare non sia stato quello di una ragazza che entra dichiarando di essere innamorata al punto tale da voler creare una famiglia con me. Ho trovato tutto quello che ho visto in generale poco consono e rispettoso.” Ciavy parla inoltre di un comportamento folle da parte di Valeria: “Essere una donna non è solo mettere una gonna o truccarsi ma è molto altro, e penso che lei non sia stata molto rispettosa nei confronti della nostra storia. Credo che Valeria comportandosi così abbia sminuito se stessa.”

Valeria replica alle nuove accuse di Ciavy: “Voglio un uomo che non smetta di corteggiarmi”

Ma come ha replicato Valeria Liberati a queste dichiarazioni? La ragazza ha ammesso di uscire da questa avventura a Temptation Island “cambiata in meglio. Finalmente sento di essere tornata ad amarmi di nuovo e di aver ritrovato la libertà di fare qualsiasi cosa”. Valeria oggi sa cosa vuole veramente e, soprattutto, ribadisce di aver compreso cosa non andava nel rapporto con Ciavy: “Ho capito che al mio fianco voglio un uomo che non smetta mai di corteggiarmi, che non mi faccia più sentire in competizione con le altre donne, ma la più bella. Non mi dovrà far più sentire insicura, ma amarmi ogni giorno senza mancanze di rispetto.” ha sottolineato. Vedremo se quest’uomo potrà essere proprio Alessandro Basciano…



