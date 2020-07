Valeria e Ciavy/ Scatta il bacio con Alessandro Bresciano? Coppia verso il falò… (Temptation Island)

Valeria e Ciavy continuano a colpire i fan di Temptation Island 2020, fra baci mezzi dati e un cambio di rotta imprevisto. All’inizio del reality infatti sui social si era scommesso su un presunto tradimento da parte di Ciavy, l’anello debole della coppia. Alla luce di quanto accaduto la scorsa settimana però sembra proprio che le carte in tavola siano cambiate. Tutto è iniziato dal primo pinnettu ricevuto da Ciavy, in cui ha potuto vedere Valeria durante un tu per tu con uno dei Tentatori. “Vorrei riprovarci con lui, perchè per me lui”, ha dichiarato, “sia quando eravamo amici che adesso, mi ha dato delle emozioni. Forti. Il fatto che sono quattro anni che sta dentro casa mia, si può dire che io e lui conviviamo […] Per me lui è il mio amore, nonostante tutto“. Osservando la scena, Ciavy ha fatto una serie di risate e battute, anche quando Alessandro ha raggiunto la sua fidanzata. “Penso che se ci siamo avvicinati un motivo c’è”, ha detto il Tentatore, “non so come dirtelo”. Clicca qui per guardare il video di Ciavy e Valeria. Il falò per Ciavy è stata l’ennesima dimostrazione che la sua fidanzata stia fingendo di provare ancora nei suoi confronti. Intanto, Valeria e Alessandro si sono avvicinati ancora di più. Delusa nel non aver ricevuto video sul fidanzato, Valeria si è lasciata coccolare dal Tentatore. Poi, complice il divano e una serata emotiva, i due si sono guardati a lungo negli occhi e si sono avvicinati così tanto che sembrava proprio che il bacio potesse scattare da lì a poco.

Valeria e Ciavy, la loro storia è finita dopo Temptation Island 2020?

Valeria e Ciavy non hanno superato la sfida di Temptation Island 2020. Fin da prima dell’inizio del programma erano circolate delle voci per quanto riguarda la frattura della loro coppia e i fan sono rimasti a bocca aperta nello scoprire che i due non sono usciti subito dopo i primi giorni al villaggio. Questo ha spinto qualcuno a credere che Valeria e Ciavy avessero risolto i loro problemi, ma sembra proprio che le cose siano andate in modo diverso. Valeria infatti ha mantenuto i contatti con il Tentatore Alessandro a cui si è legata durante l’esperienza nel reality, anche sui social. Non è una novità: nella puntata precedente abbiamo potuto vedere Ciavy fuori di sè proprio nello scoprire che la sua fidanzata stava flirtando con il Single. Countdown attivato: la coppia potrebbe uscire addirittura nella puntata di questa sera. Intanto emergono dei rumors particolari grazie a Deianira Marzano, che ha rivelato come Ciavy conosca bene Daniele Schiavon, ovvero l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, conosciuta ai tempi di Uomini e Donne. Durante il programma, Alessandro Basciano, ovvero il single che ha colpito Valeria, è stato fra i corteggiatori di Giulia, ma non è stato scelto: “Coincidenza, chi ci prova con Valeria a Temptation Island”, ha scritto l’influencer sui social, “Alessandro, quello che non è stato scelto”.



