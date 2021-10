Valeria Esposito e Albina Fabi, ex e compagna Vincenzo Salemme/ I suoi amori…

Valeria Esposito e Albina Fabi sono l’ex moglie e la compagna di Vincenzo Salemme, il comico, regista e attore napoletano. Un grande amore quello tra Salemme e la Esposito che si sono conosciuti circa 40 anni fa in occasione della Festa dell’Unità di Napoli. Proprio durante la Festa dell’Unità di Napoli dove Salemme partecipava come iscritto al Partito comunista italiano è scattata la scintilla fra i due; lui si trovava in piazza per motivi di lavoro, mentre lei era una delle organizzatrici dell’evento. Nonostante la differenza di età, ben undici anni, Valeria e Vincenzo si sono perdutamente innamorati al punto di convolare a nozze.

Un matrimonio celebrato con tutti i famigliari da cui però non è nato alcun figlio nonostante la volontà del comico, regista e attore napoletano di diventare papà. La loro unione è durata tantissimi anni, ma all’improvviso qualcosa si è rotta portando i due alla decisione di prendere strade differenti.

Vincenzo Salemme compagna: il nuovo amore è Albina Fabi

Dopo la fine del matrimonio con Valeria Esposito, Vincenzo Salemme si è innamorato di Albina Fabi. E’ lei la nuova compagna del popolare comico, regista e attore napoletano. Un amore di cui si conoscono pochissime informazioni, visto che Salemme è sempre stato restio a parlare della sua vita privata e sentimentale alla stampa. Pochissime, infatti, sono le informazioni sulla nuova compagna a cui è legato da diversi anni. Quello che possiamo dirvi su Albina è che lavora come costumista in Rai.

La donna da diversi anni lavora per il varietà di successo Tale e Quale Show; possibile quindi che la passione tra i due sia nata proprio durante la partecipazione di Salemme come giudice al programma condotto da Carlo Conti. Albina Fabi è una donna molto discreta e riservata proprio come il suo compagno, ma è molto apprezzata e conosciuta nel suo campo.

