Valeria Esposito, ex moglie Vincenzo Salemme/ Si sono lasciati ma lavorano insieme…

Si chiama Valeria Esposito l’ex moglie di Vincenzo Salemme. L’attore nativo di Bacoli, ospite oggi a Che tempo che fa, non è solito toccare argomenti riguardanti la propria vita privata nel programma di Fabio Fazio. Ma cosa sappiamo della sua storia d’amore con la donna con cui ha condiviso oltre 30 anni di vita? In più occasioni, intervistato, Salemme ha parlato di Valeria Esposito in termini lusinghieri, defininendola il suo grande amore. I due si conobbero più di 40 anni fa durante una Festa dell’Unità a Napoli. Salemme era un giovane iscritto del Partito Comunista, mentre quella che sarebbe poi diventata la sua compagna era sul posto in qualità di organizzatrice dell’evento.

Valeria Esposito, ex moglie Vincenzo Salemme/ L'amore e la perdita di un figlio

La Festa dell’Unità fu galeotta: i due, infatti, furono protagonisti di un vero e proprio colpo di fulmini, presero a frequentarsi e nonostante la differenza di 11 anni in favore di Valeria si innamorarono.

Valeria Esposito e Vincenzo Salemme: si sono lasciati ma lavorano ancora insieme

Vincenzo Salemme e Valeria Esposito hanno vissuto un sentimento pieno, un vero amore, culminato con un matrimonio. I due hanno sempre voluto proteggere la propria privata dall’interesse morboso del gossip, preservando la propria sfera il più possibile. Uno dei momenti più difficili per la coppia è coinciso con le complicanze della gravidanza di Valeria: rimasta incinta di Vincenzo, infatti, alcuni problemi l’hanno portata ad avere un aborto spontaneo.

BACIATO DALLA FORTUNA/ Video e streaming del film con Asia Argento (14 ottobre)

Il sogno della coppia di avere un figlio si è dunque infranto. Non siamo in grado di dire se questo grande dolore abbia inciso negativamente sull’equilibrio della coppia al punto da farla separare. Fatto sta che ad oggi Vincenzo Salemme e Valeria Esposito si sono separati sentimentalmente, l’attore sta infatti con Albina Fabi, costumista Rai conosciuta durante la sua esperienza a Tale e Quale Show, ma la stima reciproca è tale che gli ex coniugi continuano a collaborare in ambito lavorativo. La Esposito svolge infatti il ruolo di manager e coordinatrice degli eventi dell’attore.

VINCENZO SALEMME/ "Esperienza fondamentale di un attore? Vivere" (Tale e Quale Show)

© RIPRODUZIONE RISERVATA