Valeria Esposito, ex moglie Vincenzo Salemme/ L’amore e la perdita di un figlio

Valeria Esposito è la ex moglie di Vincenzo Salemme: un grande amore che prosegue anche dopo la separazione visto che i due lavorano insieme. La Esposito, infatti, lavora come manager e coordinatrice degli eventi dell’attore e regista napoletano con cui ha vissuto una lunghissima storia d’amore che ha portato la coppia anche al matrimonio. L’amore tra Vincenzo Salemme e la ex moglie è nato quasi per caso, visto che i due si sono incontrati più di 40 anni fa durante una festa di partito: lui era uno iscritto, lei invece una organizzatrice. Si tratta della Festa dell’Unità di Napoli: Salemme partecipava come iscritto al PC italiano, mentre la ex compagna era nell’organizzazione dell’evento. Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine e hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi nonostante la differenza di età di ben 11 anni. La coppia è poi convolata a nozze, ma non hanno mai avuto figli.

Valeria Esposito e Vincenzo Salemme hanno perso un figlio

Valeria Esposito e Vincenzo Salemme si sono amati per tantissimi anni. Un amore che ha spinto la coppia anche al grande passo del matrimonio. Proprio durante gli anni di matrimonio, la coppia ha dovuto affrontare anche un lutto. A confessarlo a sorpresa è stato proprio Vincenzo Salemme che ha rivelato che i due aspettavano un figlio che purtroppo non è mai nato. Il piccolo, infatti, è morto prematuramente per un aborto spontaneo. Un grande dolore che la coppia ha dovuto affrontare e superare insieme. Nonostante il grande amore però la coppia si è separata, anche se oggi continuano a lavorare a stretto contatto visto che Valeria Esposito è la manager di Vincenzo Salemme. A distanza di anni dalla fine della relazione con Valeria, Vincenzo Salemme ha ritrovato la serenità e l’amore tra le braccia di Albina Fabi, costumista Rai conosciuta durante la sua esperienza a Tale e Quale Show.

