VALERIA ESPOSITO, MOGLIE VINCENZO SALEMME/ Chi è? Lavora con lui nel mondo del teatro

Pubblicità

Valeria Esposito è la moglie di Vincenzo Salemme, oltre a esserne manager e coordinatrice dei suoi eventi. I due si sono separati dopo una convivenza durata moltissimo tempo; il loro primo incontro risale addirittura a 40 anni fa, quando entrambi parteciparono a una festa di partito lui come iscritto e lei in qualità di organizzatrice. Valeria è più grande di Vincenzo di 11 anni, e – nonostante il loro comune desiderio – i due non sono mai diventati genitori. Entrambi napoletani (nel caso di lei, lo dimostra il cognome più che caratteristico), hanno sempre tenuto la loro vita di coppia lontano dai riflettori. Lui, in particolare, sembrerebbe una persona molto riservata, soprattutto per quel che riguarda il suo privato e i suoi sentimenti.

Pubblicità

Vincenzo Salemme, lui e la moglie Valeria Esposito lavorano insieme

Nonostante sia uno dei simboli del teatro e del cinema italiano (come tale, piuttosto in vista), Vincenzo Salemme lascia trapelare molto poco sulla sua vita privata. In tutti questi anni, l’attore ha cercato di preservare, per quanto possibile, questo lato di sé, e a ragione, perché – nel caso dei commedianti – è il personaggio che deve fare notizia, non già la persona. Dicevamo che i due non vivono più insieme (dopo 30 anni, infatti, hanno deciso di separarsi); ciononostante, lui e la Esposito stanno continuando a collaborare professionalmente. Lo dimostra il fatto che, sul sito ufficiale di Salemme, figura ancora il nome di Valeria tra i contatti di riferimento, essendo la stessa la responsabile della compagnia di produzione Chi è di scena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA