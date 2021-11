Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Ballando con le stelle/ I giudici la favoriscono troppo?

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, stupiranno ancora a Ballando con le Stelle 2021?

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo sono pronti a stupire il pubblico ancora una volta anche oggi, 27 novembre, in Ballando con le stelle 2021. Anche con gli acciacchi Valeria sta dimostrando di essere una guerriera, nemmeno la fascia al ginocchio l’ha fermata la scorsa settimana. La giuria le ha dato 49 voti piazzandosi al secondo posto della classifica tecnica. Sulla pagina Instagram di Valeria Fabrizi è apparso un post di ringraziamento verso i fan che sostengono lei e il suo insegnante. Da qualche giorno l’attrice ha ripreso a fare gli allenamenti, sta dimostrando di essere una donna con un forte temperamento, capace di mettersi in gioco anche se la condizioni fisiche non sono al top: ricordiamole che non è più una ragazzina. Per preparare determinate coreografie, Valeria deve sottoporre il suo corpo a un grande sforzo, l’età non l’aiuta, ma lei è caparbia e vuole arrivare lontano e ci sta riuscendo perché le sue performance migliorano di puntata in puntata.

Valeria Fabrizi è una donna di spettacolo a 360 gradi, canta, balla, recita e lo fa tutto in modo perfetto e naturale. Ma non è solo questo, l’attrice ha fatto la terza dose del vaccino e ha postato su Instagram la foto. Si è mostrata con un gran sorriso e subito è corsa a fare le prove per preparare il ballo da presentare alla settima puntata del dance show. Viste le recenti performance a Ballando con le stelle Valeria e Filippo puntano alla vittoria. Il risultato sarebbe meraviglioso anche per il maestro, che ha lavorato per molti anni dietro le quinte di Ballando e quest’anno è in gara al fianco della splendida attrice. Sul profilo Instagram di Giordano c’è un video che ritrae una Valeria Fabrizi che mostra il muscolo del suo braccio con la didascalia dell’insegnante: “Dopo un bel po’ di allenamento i risultati si iniziano a vedere (…) Magari in finale mi solleva lei?” Probabilmente anche la coppia spera di proseguire la gara, i consensi a loro favore sono alti. Secondo Carolyn Smith, l’attrice durante le esibizioni si lascia andare, con la sua leggiadria riempie la pista e lo fa con divertimento, senza sforzo.

Valeria Fabrizi nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, al fianco di Giordano Filippo, ha dovuto sostenere una “Prova speciale” per niente facile. Lasciata sola sulla pista ha improvvisato un ballo sulle note di “Welcome to the jungle”, un successo dell’anno 1987: come al solito ha sostenuto egregiamente l’esame mostrando la sua sensualità. La coppia ha presentato un slowfox molto elegante e ben eseguito. Alla fine dell’esibizione il pubblico l’ha omaggiata con una standing ovation. Secondo il parere dei giudici, Valeria Fabrizi è una donna di gran classe e ha una padronanza di quello che fa, anche se non ha mai ballato, quando scende in pista è come se ballasse da una vita. Ad aiutarla molto è la mimica facciale, ogni movimento è studiato, nulla è lasciato al caso anche se alla fine tutto viene fuori in modo naturale. Mariotto la vorrebbe vincitrice del dance show, se non dovesse accadere per lui non cambia nulla: Valeria Fabrizi è la migliore.

Questa settimana a Ballando con le stelleValeria ha parlato della sua famiglia e delle sue origini, si è definita una persona del popolo, figlia di gente contadina. Sua madre, con la nonna e le zie quando stavano insieme cantavano e ballavano e a lei è rimasta la passione per la musica e la danza. Gli piace stare in mezzo alla gente, ed è felice quando le fanno i complimenti sia da parte degli uomini che delle donne. La sensualità non ha tempo, anche una donna di ottantacinque anni può essere attraente, nel suo caso è un qualcosa di naturale. “Se vuoi sedurre un uomo, devi capire dove vuoi arrivare” ha detto con un po’ di malizia. Alla sua età non se la sente di sedurre gli uomini, però ha dichiarato di avere dei “filarini”. Selvaggia Lucarelli le ha chiesto cosa ne pensano i filarini delle sue esibizioni. Lei con un pizzico di ironia ha risposto: “Mi vedono sotto un’altra veste”.



