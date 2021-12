Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Ballando con le stelle/ In finale tra le polemiche?

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, ancora polemiche a Ballando con le Stelle 2021?

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo hanno raggiunto le semifinali di Ballando con le Stelle 2021, un obiettivo che nessuno si aspettava considerando anche l’età della grande attrice. Nonostante gli 85 anni la donna ha dimostrato una vivacità incredibile oltre all’eleganza della quale però non avevamo il minimo dubbio. I due dovranno ricreare in danza un momento particolarmente importante della vita di Valeria e per fare ciò la produzione le ha assegnato il brano Elena di Anna Oxa. L’attrice ha già raccontato molto di se stessa davanti alle telecamere di Rai 1 e tutti i particolari della sua vita hanno sempre emozionato telespettatori e giudici, chissà che anche questa volta Valeria riesca a farci commuovere con i suoi passi leggiadri e la sua veridicità nel ballo.

Stefania Orlando/ "Adottare un figlio? Credo sia un po’ tardi, ma..."

Siamo consapevoli che già stasera assisteremo a qualcosa di incredibile e che la donna non avrà voglia di fermarsi di certo qui. Il suo talento è risultato evidente, anche perché è una grandissima signora del nostro spettacolo. Ciò che non possiamo negare è che per arrivare a questo punto si pensava l’avrebbero fatta cedere le forze, cosa che invece ha mantenuto intatte come il suo splendido sorriso e la sensualità innata. Certo è che è stata accompagnata anche da un grande maestro che ha saputo gestire insieme a lei i tempi tecnici delle prestazioni.

Drupi “Ho una paura terribile del covid”/ “Spero che questo virus schifoso sparisca”

Ballando con le Stelle 2021: Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, un pesante infortunio

La settima puntata di Ballando con le Stelle si è aperta nel più spiacevole dei modi per Valeria Fabrizi: Milly Carlucci ha dovuto avvertire la giuria e i telespettatori che la nota attrice ha subito un infortunio abbastanza importante ad un ginocchio, l’attrice si è infatti presentata in pista con la gamba fasciata al fianco di Giordano Filippo, dichiarando di essere in cura con degli antidolorifici. La donna però demorde e anche se la dottoressa le ha consigliato di rimanere a riposo, quando le viene chieste se volesse fermarsi o almeno saltare la super sfida a sorpresa lei rifiuta, rimettendosi in gioco e proseguendo senza limiti o divieti verso il suo obiettivo. Il suo sfidante nella prima parte della serata è Memo Remigi, i due a colpi di Boogie devono rappresentare l’allegria: Valeria non delude nemmeno questa volta, trasmette l’emozione che vive veramente quando balla in pista, è veramente troppo forte anche con un ginocchio indisposto, riesce così a portarsi a casa i trenta punti di bonus, battendo il suo caro amico. Continua poi il suo percorso con una bachata sulle note di Sapore di Sale, preceduta da una clip dove l’attrice racconta delle sue estati di ragazza, durante le quali faceva spesso conquiste, introducendo il tema della sua performance; poi Valeria si lascia andare all’emozione che questa esperienza le sta facendo vivere, riempiendola di soddisfazioni e orgoglio, ottenendo risultati che nemmeno si aspettava: la scorsa puntata infatti è stata inondata di complimenti sia dai giudici che sui social, e la donna è stata tanto sensibile da commuoversi. La giuria non vede nemmeno l’infortunio della donna che balla come sempre aggraziata e felice, aggiustandosi così quarantatré punti e la seconda posizione in classifica.

Marco Mengoni “Ho avuto il covid e sono stato molto male”/ “Fatevi il vaccino”

Valeria dichiara di voler tentare la finale, o almeno il podio, in quanto i suoi allenamento stanno dando i loro frutti e non si sente più in imbarazzo a ballare davanti ad un pubblico, problema che inizialmente temeva avrebbe potuto rendere breve la sua esperienza su Rai 1; si dice anche dispiaciuta per il problema alla gamba che ha portato il suo ballerino Giordano Filippo a modificare alcuni passi delle coreografie, sollevando più volte la donna, creando effetti scenici molto più ampi. Ma nonostante ciò le prove non hanno subito grandi intoppi e i due hanno continuato a lavorare duramente per portare a casa un gran bel risultato. Giordano scherza con i giudici e di che che, se danno a Valeria ancora qualche settimana di tempo, sarà lei a sollevare lui. Il ballerino ha già lavorato in precedenza nel dietro le quinte del programma e questo è il suo primo anno effettivo da maestro a Ballando con le Stelle, ma il suo talento e la sua bravura stanno tirando fuori il massimo dall’attrice e ciò fa presagire che potremmo ritrovarlo anche in future edizioni del talent, ma sicuramente non a lui non caparbietà mai un’esperienza come quella con la fantastica attrice, un’allieva tanto devota alla danza quanto talentuosa come lei, che potrebbe portarlo addirittura in finale, regalandogli il titolo di primo ballerino che conquista il podio nel suo primo anno a Ballando.



© RIPRODUZIONE RISERVATA