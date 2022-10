Valeria Fabrizi: “Mamma? Il mio ruolo più bello”/ “Mio figlio Alberto morì a 3 mesi”

Valeria Fabrizi: “Così ho conosciuto Tata Giacobetti”

Valeria Fabrizi racconta il grande amore con Tata Giacobetti a “S’è fatta Notte”. I due si conobbero grazie al lavoro: “Mi fu presentato da Tognazzi a Milano, in un ristorante. Era appena tornato dall’Argentina. Io ascoltavo i suoi racconti ma lui era molto composto. Io ero birichina, ero piena di corteggiatori perché ero bona! Il mio primo uomo è stato Walter Chiari”. Proprio con Walter Chiari, infatti, l’attrice ebbe una storia d’amore che poi finì proprio quando Valeria si avvicinò a Tata.

I due iniziarono a lavorare insieme ma passò del tempo prima che diventassero una coppia: “Io e Tata una volta dormimmo insieme in una stanza di hotel. C’era solo una stanza, lui disse ‘Dormo nella hall’ ma io gli dissi di dormire in stanza dove c’erano due letti. Io avevo un pigiama di flanella. Lui spense la voce e mi disse ‘Posso prenderti la mano?’ e io pensavo mi attirasse a me. Io mi sono addormentata e la mattina lui mi ha detto ‘Non ho dormito perché ti ho guardato tutta la notte‘”.

Valeria Fabrizi: “Ho perso un figlio che aveva 3 mesi”

Valeria Fabrizi è mamma di Giorgia, la figlia avuta con Tata Giacobetti. A “S’è fatta Notte”, dove è ospite anche la giovane, lei racconta: “Essere mamma è stato il ruolo più bello della mia vita”. Quando è diventata mamma, Valeria si è allontanata dal mondo dello spettacolo per crescere al meglio Giorgia. Prima della nascita della figlia, ha dovuto fare i conti con una perdita importante: la morte di suo figlio Alberto. L’attrice racconta: “Io ho avuto anche un bimbo. Ho smesso di lavorare perché ho avuto Alberto, un bambino che è vissuto poco tempo: è vissuto tre mesi. Da lì ho detto basta, non volevo lavorare. Sono stata fuori dal mondo dello spettacolo per 15 anni. Ogni tanto mi affacciavo, facevo piccole cose per non essere dimenticata”.

Parlando invece del marito, scomparso nel 1988, rivela: “Tata era introverso, serio, posato, ordinato…”. Nonostante Walter Chiari fosse l’ex della moglie, Valeria, “Lui lo ha fatto venire a casa quando ha avuto bisogno, ha dormito nella mansarda di Giorgia”, racconta l’attrice. Infine, una chiosa sul rapporto con Giorgia: “Mia figlia sa tutto dei miei amori”.













