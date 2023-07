Valeria Fabrizi si commuove pensando ai fan “Le persone mi abbracciano”/ “La morte? Poi c’è Dio”

La grande artista Valeria Fabrizi è stata ospite questa mattina di Uno Mattina Estate, programma in onda su Rai Uno in diretta tv. “Sono stata operata ad un occhio, lo stavo perdendo dopo averlo sbattuto, ti vedo a metà”, ha esordito Valeria Fabrizi rivolgendosi a Serena Autieri, che poi aggiunge: “Più invecchio e più ho energia da spendere, mi chiedo se sono nata nel 1936, 87 anni ancora da compiere, ci devo arrivare, mi mancano un po’ di mesi”.

Valeria Fabrizi sui social con l'occhio bendato/ "E' stato un simpatico sportello della cucina"

Poi Valeria Fabrizi ha proseguito: “Negli anni ’60 ero sempre sul set, d’estate facevamo due o tre film. Io sono nata con i fotoromanzi, li sfogliavo prima quando ho lavorato al catasto e poi li ho fatti i fotoromanzi, quindi il cinema, il teatro e anche la tv”. Sulla sua esperienza al teatro Sistina di Roma: “Indescrivibile, adesso non ci vado più perchè mi prende il magone. Io ho fatto tutto? Abbastanza”. Ha ricordato un momento doloroso: “Quando ho perso un bimbo che aveva 3 mesi sono uscita dal mondo dello spettacolo per 12 anni però poi sono tornata alla grande”.

Valeria Fabrizi "attaccata alla vita per mia figlia Giorgia"/ "Ho perso un bimbo..."

VALERIA FABRIZI E GIORGIA GIACOBETTI: L’INTERVISTA A UNO MATTINA ESTATE

“Ho più momenti belli nella mia vita, anche per quelli non belli cerco di essere positiva, è successo e poi rinasci, è uno scalino in più”, ha continuato Valeria Fabrizi. Ad un certo punto è entrata in studio anche Giorgia Giacobetti, la figlia: “Ma non c’è mai stata competizione fra di noi, lei mi ammira come io ammiravo la mia mamma”, ha chiarito Valeria Fabrizi.

“Ultimamente lei è cambiata, io sono molto protettiva verso di lei, abbiamo questo rapporto molto stretto da sempre, non ci dobbiamo dire niente”, ha aggiunto Giorgia. Di nuovo Valeria Fabrizi: “Io non l’ho mai lasciata all’inizio, ho fatto proprio la mamma e ne sono orgogliosa”. “Ho un ricordo bellissimo di mamma – ha ripreso la parola Giorgia Giacobetti – mi sono sempre divertita con lei, era sempre presente. L’insegnamento sono i valori, la semplicità, la generosità, l’amicizia”. Valeria Fabrizi si è quindi commossa ricordando l’amore dei fan: “Mi vogliono abbracciare le persone, dico sempre che vorrei 15 anni in meno. Io sono molto attaccata alla vita – ha proseguito – ma si va verso il confine, vorrei che quando uno se ne va sparisse. C’è un’altra vita, c’è Dio che ci aspetta, la fede c’è sempre stata, sono cresciuta con le suore”. Sul matrimonio con Tata Giacobetti infine: “Siamo stati eterni fidanzati, ero felicissima il giorno delle nozze”.

Valeria Fabrizi piange per Tata Giacobetti su Rai1/ "Quando l'ho incontrato non mi era simpatico, poi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA