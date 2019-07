Valeria Fabrizi/ “Viaggio sempre con un rosario. Ogni giorno, con Gesù…”

Valeria Fabrizi, una delle attrici italiane più apprezzate dal pubblico e dagli addetti ai lavori, si racconta ai microfoni di Io e Te. Orfana di padre, ucciso dai nazisti, lavora prima come parrucchiera per poi cominciare a muovere i primi passi nel mondo dello spettacollo. Bellissima e con un fascino senza tempo, la carriera di Valeria Fabrizi parte dai fotoromanzi. Poi spicca il volo come attrice dimostrando il suo indiscutibile talento. Dopo anni di successi, recentemente, ha conquistato i telespettatori di Raiuno interpretando “Suor Costanza”, la madre superiora di Suor Angela in “Che Dio ci aiuti”. Una carriera a 360 gradi in cui non si è fatta mancare nulla esattamente come nella sua vita privata. “Io viaggio sempre con un rosario. Credo moltissimo. Parlo e mi arrabbio anche quando le cose non vanno bene. Io ho una statua di Gesù a casa e parlo con lui perchè sono convinta che mi ascolti”, confessa l’attrice – “la domenica vado sempre in chiesa”.

VALERIA FABRIZI: “HO FATTO DA MAMMA E DA SORELLA A WALTER CHIARI”

Nella vita di Valeria Fabrizi c’è sempre stato spazio per Walter Chiari che, ancora oggi, rappresenta una persona speciale. “Walter per me era il principe azzurro perchè lui frequentava casa mia. Ha vissuto gli ultimi cinque anni della sua vita a casa mia. Gli ho fatto da mamma, da sorella e tutte le mattine aspettavo che si svegiasse”, ricorda Valeria Fabrizi non nascondendo il dolore per il periodo difficile vissuto da Walter Chiari. Per l’attrice, poi, arriva il momento di un saluto speciale, quello di Bianca Guaccero che l’ha interpretata nella fiction su Walter Chiari. “Ho avuto l’onore di interpretare Valeria Fabrizi nel fim sulla vita di Walter Chiari” – dice la Guaccero – “Valeria sei una persona speciale. Ho avuto l’onore, il privilegio e l’onere di interpretarti per una grande storia d’amore e non me la dimenticherò mai e, soprattutto, non dimenticherò mai come tu mi hai accolta, come se fossi una figlia“, ha detto Bianca Guaccero che ha poi ricevuto anche i complimenti della Fabrizi.

