Valeria Marini assalita dai fan/ “Intervenuta la polizia per far rispettare…”

Valeria Marini assalita dai fans. La showgirl, nei giorni scorsi, è stata la prostagonista di un servizio fotografico per un nota magazine realizzato in Piazza di Spagna a Roma. La presenza della showgirl e dei fotografi ha scatenato la curiosità dei fans che si sono radunati in zona creando così degli assembramenti che, in questo periodo per il coronavirus sono assolutamente vietati. Sul posto è così intervenuta la polizia municipale per riportare ordine ed invitare i presenti a rispettare il distanziamento sociale. A spiegare cos’è accaduto è stata proprio la Marini ai microfoni del settimanale Nuovo. “La polizia municipale è arrivata sul posto solo per ricordare ai curiosi e ai miei numerosi fan di rispettare il distanziamento sociale…Anch’io ho chiesto loro di rispettare le regole, collaborando con le forze dell’ordine…”, ha spiegato la showgirl.

VALERIA MARINI: “E’ UN MOMENTO DIFFICILE”

Valeria Marini parla del coronavirus che ha stavolto la vita di tutti. La showgirl, tuttavia, appare ottimista ed è sicura che, con lo sforzo di tutti, questo periodo passerà presto. “Ci vuole ancora un piccolo sforzo e finalmente ci libereremo di questo terribile male che ci ha colpito su tutti i fronti, privandoci anche delle piccole gioie, come quella di chiedere una foto ai propri beniamini… E’ un momento difficile, ma ce la faremo…Rispettando le regole riusciremo a ottenere grandi risultati…”, ha dichiarato la showgirl. Nonostante la quarantena e il periodo complicato, la Marini non ha mai smesso di lavorare. La showgirl, infatti, ha svelato che presto uscirà la sua nuova canzone di cui, tuttavia, non anticipa nulla per non rovinare la sorpresa ai fans.



