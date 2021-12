Valeria Marini avverte Miriana su Biagio D’Anelli/ “Guardati le spalle”

Valeria Marini prende una posizione molto chiara nei confronti di Biagio D’Anelli al Grande Fratello VIP. La soubrette, di fronte agli alti e bassi della “coppia”, formata da lui e Miriana, ha deciso di esternare alla Trevisan tutte le sue perplessità. Ed è stato durante il trucco che la mitica Valeria ha vuotato il sacco. Secondo il suo parere, infatti, Biagio non sarebbe sincero nei suoi confronti e non nutrirebbe un interesse genuino nei suoi confronti.

La Marini ha esposto tutte le sue perplessità, motivandole adeguatamente: “Miriana faresti bene a guardarti le spalle, ti consiglio di mettere un attimo le mani avanti”, le ha detto. “Quando le persone fanno il ‘braccaggio’, non mi piace. Seconde me, la sua è una strategia perché sta in un reality“.

Valeria Marini, la sua avventura nella casa del Grande Fratello non decolla

Se Valeria Marini ha buoni consigli per tutti i suoi compagni d’avventura, non si può dire che ne abbia altrettanti per se stessa. Questa sua avventura al Grande Fratello VIP, infatti sembra non voler proprio decollare. E nemmeno l’interesse per Barù, per il momento, pare aver dato risvolti interessanti. L’unico siparietto curioso risale alla scorsa notte, quando la soubrette si è addormentata in sua compagnia per poi battere in ritirata in sala. Dopo essersi scambiati alcune gesti affettuosi, il nuovo entrato è crollato e ha cominciato a russare. A quel punto Valeria Marini ha abbandonato la camera da letto ed è andato a riposare in sala. Una scelta che non è passata inosservata e che ha divertito molto il pubblico del reality show di Canale5.

