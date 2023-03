Valeria Marini: “Back to school divertente”/ Poi la gaffe “Ci vediamo su Canale 5…”

Fra i grandi protagonisti della nuova edizione di Back To School, programma di casa Mediaset, ci sarà anche la stellare Valeria Marini. La showgirl più amata degli italiani tornerà così a scuola sottoponendosi alle “dolorose” domande degli alunni/prof, nonchè dei docenti stessi. Mattino Cinque News ha mandato in onda stamane un’anticipazione di quello che vedremo durante l’edizione dello show che scatterà ufficialmente il prossimo 5 aprile, in diretta su Italia Uno in prima serata: “Questo è un piccolissimo spoiler – commenta Federica Panicucci – vedrete un po’ di tutto durante la puntata”.

Quindi la presentatrice si è rivolta a Valeria Marini, in collegamento con il talk di Canale 5: “Allora Valeria, calarsi nei panni di una studentessa di quinta elementare, senza anticipare troppo, dimmi il tuo feeling”. La sghowgirl ha replicato: “E’ stato veramente divertente, una bellissima esperienza perchè i bambini sono meravigliosi, avete visto un piccolo assaggio dove erano anche abbastanza buoni, poi si sono scatenati. C’erano tipo 40 gradi all’ombra, ho cercato di mantenere la calma e mi sono divertita. Non posso dire tanto ma comunque lo vedrete, è da non perdere”.

VALERIA MARINI: LA MIA MATERIA E’ STATA TECNOLOGIA…”

Federica Paniucci ha aggiunto: “Durante la scorsa estate i nostri ripetenti sono andati a scuola, hanno preso lezioni e sono state assegnate loro delle materie su cui dovevano studiare poi sono arrivate in aula magna e hanno dovuto sostenere l’esame di quinta elementare”. Valeria Marini ha ripreso la parola: “La mia materia era tecnologia”.

Ma è stato più difficile studiare con i maestrini o sostenere l’esame? La showgirl ha replicato: “Tutto molto divertente ma è stato molto più difficile sostenere l’esame”. Federica Panicucci ha sottolineato che i maestri sono dei veri e propri docenti. “Ci vediamo tutti mercoledì 5 aprile con Back to School con Canale 5 con la meravigliosa Federica Panicucci”, ha poi aggiunto Valeria Marini con tanto di gaffe, ma la conduttrice di Mattino Cinque ha replicato: “Vedi che sei ripetente, siamo su Italia 1. Valeria Marini è stata una ripetente strepitosa, baci stellari ed esami stellari”.

