VALERIA MARINI, NESSUN RITORNO DI FIAMMA PER CANGIANO DOPO CHE…

Valeria Marini, chi è la showgirl, attrice e imprenditrice che questo pomeriggio farà parte del ricco parterre di ospiti di “Storie di donne al bivio”? Nel nuovo appuntamento col talk show ideato e condotto da Monica Setta su Rai 2 e dedicato alle protagoniste dell’altra metà del cielo -dal mondo della politica, dello showbiz o della semplice attualità- che raccontano il proprio momento di svolta, spaziando dalla carriera, alla famiglia e al versante sentimentale, i riflettori si accenderanno sulla 57enne capitolina che parlerà con la padrona di casa non solo dell’ultimo capitolo delle sue vicende amorose ma pure del tormentato rapporto con la mamma Gianna Orrù (diamo conto di questa storia in un altro pezzo quest’oggi, NdR).

Matteo, compagno Elenoire Casalegno/ La conduttrice: "la nostra passione è il calcio e poi..."

In attesa di ascoltare cosa racconterà Valeria Marini nel salotto televisivo di Monica Setta e scoprire cosa c’è di nuovo dal punto di vista famigliare nella relazione con sua madre, bisogna ricordare innanzitutto che, come evidenziato nella preview della puntata di “Storie di donne al bivio” che ci accingiamo a vedere, nonostante un presunto riavvicinamento con Gimmi Cangiano, deputato eletto alla Camera, non c’è stato alcun ritorno di fiamma tra di loro e anzi il parlamentare che milita nelle fila di FDI da qualche tempo ha confessato il suo amore per l’ex Miss Italia, Danny Mendez, rivolgendo pure un pensiero all’ex moglie per spiegare i motivi di questa scelta.

Andrea Sulzbacher, chi è l'ex moglie di Clayton Norcross/ Matrimonio finito dopo 4 anni senza figli

MARINI, I ‘CONSIGLI STELLARI’ A FLAVIA VENTO: “BUTTATI SULL’AEREO E VAI A…”

E non è un caso che proprio la rottura di Valeria Marini con Gimmi Cangiano sia dovuta proprio al matrimonio dell’ex compagno: pur senza entrare nel dettaglio, la soubrette originaria di Roma aveva spiegato qualche tempo che la fine della loro relazione -che pure sembrava procedere a gonfie vele- era stata decisa proprio da lei. “Sono stata io ad allontanarmi da Gimmi per via della sua situazione famigliare delicata, però ho preferito mantenere la massima riservatezza” aveva detto l’ex stella del Bagagliano, spiegando di non aver voluto attirare i riflettori sulla propria vita sentimentale né cercare visibilità da questa vicenda. Al momento insomma Valeria Marini pare essere single anche se, vista la sua riservatezza da qualche tempo sulla questione, non è escluso che parlando con Monica Setta non emergano delle novità…

Dominique Zoida, chi è il compagno di Katherine Kelly Lang/ “Tra noi c’è stato un colpo di fulmine…”

Tuttavia, di recente, Valeria Marini ha dato qualche consiglio ‘d’amore’ a un altro volto noto del mondo dello spettacolo, ovvero Flavia Vento: ospite del programma di Pierluigi Diaco, “Bella Ma’” la 57enne aveva risposto a un video-messaggio inviatole dalla collega e in cui chiedeva consigli su come incontrare… Tom Cruise. La Vento, dopo aver incontrato una delle autrici dello show, aveva chiesto al programma di interpellare la Valeriona nazionale: “Sapete che il mio sogno è incontrare Tom Cruise… Come posso fare per realizzarlo?”. Alla domanda, l’ospite di Diaco, sorpresa e divertita, aveva risposto così: “Il numero di Cruise? No, non ce l’ho: prendi l’aereo, Flavia, buttate sull’aereo e vai!” aveva replicato lei imbeccata dal pubblico nella rubrica dei ‘Consigli Stellari’ che desta sempre tanta curiosità nel talk.