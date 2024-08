Nella vita di Valeria Marini non è sempre stato tutto stellare come si pensa, anzi, la famosa showgirl ha un passato difficile in ambito amoroso e non solo. Quando era ancora adolescente, appena 14enne è rimasta incinta di un uomo che aveva il doppio della sua età. Una storia che Valeria Marini ha raccontato sempre con tanto dolore e come ha spiegato al Corriere della Sera, ha deciso di abortire perchè non era pronta ad avere un figlio. “Lui era una persona non tanto equilibrata, molto possessiva.“, dice dell’uomo con cui era fidanzata, mentre descrive sè stessa come una bambina. “Mi fa male parlare di questa cosa, perché comunque quando succede, anche se sei una ragazzina, ti rimane dentro Sinceramente, se fossi stata maggiorenne quel figlio forse me lo sarei tenuto”.

Oggi Valeria Marini è single e non è mai diventata madre. Con nostalgia racconta i tempi passati, svelando di essere stata senza dubbio una ragazzina precoce, che a soli 8 anni si era innamorata del suo compagno di banco a scuola. Nel corso del tempo, poi, come tutti sanno, ha iniziato diverse relazioni importanti con alcuni tra i vip più in voga nel mondo dello spettacolo, uno fra questi, Alfonso Signorini. “Alfonso è una persona speciale, abbiamo avuto un flirt d’amore, di stima, ma platonico“.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Valeria Marini, famose sono state anche le storie con Jovanotti e con Vittorio Cecchi Gori. Con il cantante aveva solo 19 anni, e come ha dichiarato lei, è stato un amore “puro”, durato un anno. Cecchi Gori lo ricorda invece come un uomo divertente: “Sicuramente uno dei più simpatici“, dice. In un’intervista al Corriere della sera si è anche sfogata sul tema dei soldi, spiegando di esserne completamente disinteressata: “A me non importa del denaro, anche se mi piace stare bene economicamente con quello che mi sono conquistata da sola con il mio lavoro“, racconta Valeria Marini.

Poi il racconto con l’aborto con un ragazzo di 30 anni, che si chiamava “Giovannino“. Lei, molto innamorata, ha scoperto di essere incinta giovanissima, a soli 14 anni. Ma il loro era un amore tormentato e lei non se l’è sentita di portare avanti quella gravidanza. Era ancora piccola e lui, troppo grande. Al Corriere ha spiegato di aver ricevuto un grande aiuto dalla madre, che l’ha sostenuta in un momento così difficile come quello dell’aborto.