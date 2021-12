Valeria Marini, cupido per Gianmaria e Sophie?/ Fa ingelosire lei e scatta la passione!

Valeria Marini: per la terza volta al GF Vip

Valeria Marini è tornata da pochi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip, dopo aver partecipato alla prima (classificandosi al terzo posto) e alla quarta edizione del reality. La show girl si è subito presentata con la sua tipica ilarità e una benda all’occhio. Su richiesta del presentatore, ha spiegato di essere reduce da una delicata operazione all’occhio. “Mi sono dovuta operare d’urgenza perché avevo un foro maculare anche abbastanza grave, quindi ho rischiato di perdere l’occhio sinistro e devo dire che ho avuto molta paura perché in generale io sono abbastanza apprensiva”, ha raccontato a Verissimo, prima di entrare al GF Vip. Nei giorni scorsi Valeria è stata vittima di uno scherzo organizzato da Soleil Sorge: quando la showgirl ha acceso l’asciugacapelli si è alzata una nuvola di farina proprio sulla sua faccia.

Valeria Marini: cupido per Gianmaria e Sophie?

Ieri sera durante la serata di festa Valeria Marini è stata protagonista di un balletto sensuale dedicato a Gianmaria Antinolfi. In molti fuori e dentro la casa pensano che le attenzioni della showgirl verso l’imprenditore napoletano abbiamo scatenato qualcosa in Sophie Codegoni che si è poi lasciata andare a baci e coccoli con Gianmaria. “È un classico, ti ha visto ballare con Valeria, è una scena vista e rivista”, ha detto Manila Nazzaro ad Antinolfi. “I tuoi occhiettini dicevano che eri un po’ gelosina di Valeria”, sono state le parole di Carmen Russo all’ex tronista. “Valeria ha scatenato la gelosia in Sophie”, ha commentato un utente su Twitter. Ricordiamo che la Marini è entrata al Grande Fratello Vip in coppia con Giacomo Urtis, i due valgono come un concorrente solo.

