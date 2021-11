Valeria Marini/ Dal dramma dell’occhio al nuovo fidanzato: “Spaventata dall’amore”

Continua la sfilza di celebri ospiti ai Soliti Ignoti. Il programma di Rai 1 condotto da Amadeus ospite questa sera Valeria Marini, che cercherà di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da devolvere in beneficenza. Solo pochi giorni fa abbiamo ritrovato la showgirl nello studio di Verissimo ed è qui che ha raccontato di un duro periodo trascorso a causa di problemi di salute.

Valeria ha infatti rischiato di perdere l’occhio sinistro per una patologia che l’ha costretta ad un intervento d’urgenza. È per questo che indossa una benda anche questa sera su Rai 1, che dovrà portare fino a quando l’occhio non si sarà completamente ripreso.

Valeria Marini è fidanzata? “Sono single e spaventata dall’amore”

Nel corso dell’intervista Valeria Marini ha avuto modo di chiarire anche un altro punto della sua vita privata: l’amore. La showgirl è fidanzata? “Sono single. – ha confessato a Silvia Toffanin – Diciamo che adesso sono in ripresa. Dico la verità: io sono spaventata dall’amore, sono sempre alla ricerca dell’amore. Visto che sono fragile, non voglio più delusioni, anche se ci spero sempre. Ho dato tanto amore, forse con troppa leggerezza. Mi piace regalare leggerezza e felicità, e quindi sto bene se la ricevo”. L’amore Valeria potrebbe trovarlo nella Casa del Grande Fratello Vip, visto che, stando alle ultime indiscrezioni, sarà una delle nuove concorrenti di quest’anno. Per lei sarebbe la terza volta nel reality.

