Valeria Marini è fidanzata?/ Baci con Eddy Siniscalchi in Costiera Amalfitana

Sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna sono state pubblicate delle foto della showgirl Valeria Marini al mare insieme a Eddy Siniscalchi, che lasciano poco spazio all’immaginazione. I due sono stati sorpresi dai paparazzi nel mare della Costiera Amalfitana mentre si abbracciano teneramente e baciano con passione: “La coppia si bacia ed è inseparabile…” e “Un toy boy per Valeria. Ora ama Eddy che ha 20 anni meno di lei”, si legge sulle pagine del settimanale. Sarà un semplice flirt estivo o tra i due è nato qualcosa di più? Diva e Donna ha contattato fonti vicine alla showgirl: “Chi conosce la Marini dice che l’interesse per Eddy c’è, eccome, e va molto oltre una generica amicizia…”. Inoltre a inizio giugno Eddy ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie insieme a Valeria Marini, con la semplice didascalia: “Vasame”, ovvero “baciami” in dialetto napoletano.

Ma chi è Eddy Siniscalchi? Come rivela il magazine Diva e Donna, ha 35 anni ed è un imprenditore napoletano attivo nel settore immobiliare e finanziario. Siniscalchi è piuttosto noto all’interno del mondo dello spettacolo: Eddy è un amico stretto delle sorelle Selassié, ex gieffine che hanno vissuto insieme a Valeria Marini dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Poco dopo la fine del reality le principesse erano state beccate proprio con Siniscalchi da Antonio & Antonio, famoso ristorante sul lungomare di Napoli. Lo scorso maggio l’imprenditore ha organizzato la festa di compleanno della Marini, che però aveva smentito un loro flirt: “La festa era organizzata da Eddy Siniscalchi, con cui in effetti ho un rapporto di amicizia, di lavoro, e ci vediamo spesso. Al di là di questo, però, niente più, quindi smentisco il gossip sul nostro flirt!”, aveva detto a Novella 2000.

