Valeria Marini e Giacomo Urtis come unico concorrente al Grande Fratello Vip?/ Il colpo di scena di Signorini

Altri nuovi concorrenti faranno il loro ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 e TvBlog ha cercato di chiarire le prossime dinamiche del reality rivelando con Valeria Marini e Giacomo Urtis entreranno nella casa come un unico concorrente accompagnati da Biagio D’Anelli.

Nessuna notizia da parte del portale sulla partecipazione di Ferdinando Giordano anche se in molti, guardando le sue storie Instagram in cui ha parlato di un suo ritorno sui social dopo un periodo di assenza, hanno pensato ad un ingresso vicino in casa, vedendo il suo ritorno sui social come un segnale in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2021.

Ferdinando Giordano lancia indizi al Grande Fratello Vip 2021?

Ferdinando Giordano sul suo profilo Instagram ha annunciato: “Si, sono tornato in Instagram. Dopo una parentesi non molto piacevole quando mi bloccarono e chiusero il profilo. Le cose stanno cambiando, quindi ho deciso di tornare e rientrare. Godermela meglio questa volta. Ritornare sui social eh, quello intendevo. Un nuovo inizio con Instagram, un ritorno al passato e vediamo come va”. Queste parole sono state prese dal pubblico come un segnale nascosto di una conferma sulle voci che lo vedono uno dei nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 2021.

I nuovi concorrenti dovrebbero entrare durante la puntata di lunedì 29 novembre, ad una settimana esatta dall’ingresso in casa di altre due nuove concorrenti: Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Nel corso dei prossimi mesi all’interno del reality ci saranno nuovi concorrenti che si uniranno agli altri inquilini della casa per la corsa alla vittoria dello show.

