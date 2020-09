Valeria Marini e Gianluigi Martino in crisi?/ Lui: “Sul nostro amore splende il sole”

La storia d’amore di Valeria Marini e Gianluigi Martino è in crisi? Dopo alcuni rumors che vorrebbero la showgirl e il fidanzato alle prese con una piccola crisi sentimentale, arriva ufficialmente la smentita. Tra Valeria Marini e Gianluigi Martino, infatti, procede tutto a gonfie vele. A smentire tutti i rumors che stanno circolando è stato Gianluigi Martino che, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha dichiarato: “Quando mettono in giro notizie false non vale nemmeno la pena commentarle… Sul nostro amore splende il sole”. Poche parole quelle del fidanzato di Valeria Marini che ha confermato di essere felicemente fidanzato e innamorato della showgirl con cui ha trascorso l’estate dividendosi tra lei e la famiglia d’origine rassicurando anche i fans della Marini che pensavano ad una crisi tra i due.

VALERIA MARINI E GIANLUIGI MARTINO, ESTATE D’AMORE

Procede tutto a gonfie vele tra Valeria Marini e Gianluigi Martino nonostante i rumors sulla presunta crisi nati dalle vacanze che la coppia avrebbe trascorso separata, A fare chiarezza sull’estate appena finita, Martino ha spiegato: “Non c’è nessun segreto sulle nostre vacanze, semplicemente le abbiamo passate una parte insieme e un’altra parte con le nostre rispettive famiglie com’è giusto che sia…”, si legge sul settimanale Nuovo. Una storia, dunque, che procede senza intoppi. Sui rumors sulla sua vita privata e quella della Marini, infine, Gianluigi Martino ha detto: “Purtroppo quando una storia d’amore come la nostra viene resa nota arriva sempre una marea di problemi causati dalle persone invidiose…”. Tra la Marini e il compagno, dunque, non c’è nessuna crisi.



