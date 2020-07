Valeria Marini/ L’invettiva contro Antonella Elia! (C’è tempo per)

Valeria Marini sta passando la sua estate in giro per l’Italia ma, soprattutto, nelle tv e in radio per la promozione del suo singolo stellare, Boom. La sua carriera continua a gonfie vele sia come imprenditrice che come star in tv e adesso anche in radio, e la vita privata? Anche in questo caso la risposta è positiva. A quanto pare quella che sembrava una liason di poco conto ormai va avanti da mesi e al suo fianco c’è ancora il giovane Gianluigi Martino. Il giovane che si occupa attualmente di casting, è di 17 anni più giovane, origini calabresi e occhi come il mare. Queste sono le caratteristiche che hanno convinto Valeria Marini a dare una chance al giovane con il quale è stata immortalata al mare proprio in questi giorni, prima del suo impegno in radio e in tv prima come ospite di Ogni Mattina e oggi alla corte di Anna Falchi in C’è tempo per.

NUOVO ATTACCO DI VALERIA MARINI AD ANTONELLA ELIA

Proprio nel programma di Adriana Volpe, nei giorni scorsi, Valeria Marini non ha avuto solo modo di parlare di musica e della sua Boom, ormai virale, ma è tornata anche a dire la sua sulla “nemica” di sempre, Antonella Elia, attualmente impegnata con Temptation Island 2020. Valeria Marini non ha usato parole carine riguardo alla sua ex compagna di avventura al Grande Fratello Vip: “Alfonso ha fatto un Grande Fratello magistrale. Abbiamo fatto delle cose molto belle e ci siamo divertiti. Purtroppo il Grande Fratello è stato rovinato da Antonella Elia, che mi ha messo anche le mani addosso e quindi non c’entra niente Alfonso”. Al momento Antonella Elia non può rispondere alla sua provocazione, come finirà quando uscirà dal villaggio?



