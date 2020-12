Valeria Marini/ E’ guerra con Gianluigi Martino, intanto sogna il Festival di Sanremo 2021…

Valeria Marini è la nostra star nostrana. La bella showgirl sarda, simbolo degli anni d’oro del Bagaglino, continua ad essere una guest star sempre molto ricercata e ambita dalle trasmissioni televisive. Proprio oggi, in questo particolare giorno di Natale, la showgirl e imprenditrice avrà modo di essere in tv insieme a Paolo Ruffini e talentuosi attori con la sindrome di Down per calcare il palco dello spettacolo UP&Down – Un Natale Normale che andrà in scena in una versione tutta inedita, un talk show in cui non mancheranno le sorprese e gli spazi per molti ospiti, Valeria Marini compresa. Cosa farà la nostra giunonica dea della televisione? Canterà e ballerà con i ragazzi di Paolo Ruffini o si lancerà in uno sketch tutto da ridere? Lo scopriremo solo questa sera ma, intanto, chi la segue sa bene che la Marini in questi giorni è impelagata in un’altra questione legata al gossip.

Valeria Marini in guerra con Gianluigi Martino ma pronta per Festival di Sanremo?

Proprio nei giorni scorsi Valeria Marini ha rilasciato alcune dichiarazioni in risposta al suo ormai ex Gianluigi Martino. I due hanno chiuso dopo un lungo e passionale amore ma, a quanto pare, le loro versioni non convergono e se lui si dice ancora innamorato e pronto a tornare sui suoi passi convinto che dietro il loro addio ci sia qualcuno che abbia riempito la testa alla showgirl (la madre?), lei non vuole più vederlo. Valeria Marini ha dichiarato che è molto meglio stare con i suoi gatti che con certi uomini e al settimanale Oggi ha spiegato: “La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto”. Dall’altro lato, Valeria Marini è pronta ad andare al Festival di Sanremo, sarà invitata nella nuova edizione 2021?



