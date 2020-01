Valeria Marini, ex fidanzata Vittorio Cecchi Gori/ Nuovi attacchi alla rivale Rita Rusic?

Sempre più stellare Valeria Marini, che forse si prepara a fare un piccolo ingresso nella Casa del Gf Vip 4 per affrontare a viso aperto la sua antica rivale: Rita Rusic. Quest’ultima, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, non ha mai nascosto il suo pensiero sulla showgirl: è stata lei in qualche modo ad influenzare in negativo la fine del suo matrimonio con il noto produttore italiano. “È lei che ha rovinato la vita della famiglia, è lei che ha dato molto fastidio”, ha ribadito infatti poco tempo fa a Sabato Italiano, rivolgendosi direttamente all’ex marito. “Ha diviso i figli, ha diviso la famiglia, io per 5 anni non ho potuto parlare con te”, ha detto ancora, rievocando i compleanni in cui la figlia Vittoria non era ammessa e il compleanno del figlio Mario in cui è stata cacciata davanti a tutti. “Io non me le dimentico certe cose e non me le voglio dimenticare”, ha aggiunto: in base a questo, un catfight nella Casa fra la Marini e la Rusic non può che essere un’aspettativa del pubblico. Le possibilità che Valeriona si affacci a Cinecittà aumentano poi se solo pensiamo che nel reality ci sarà anche Ivan Gonzalez, il Tenatore spagnolo che la Marini ha incontrato a Temptation Island Vip nel corso della prima edizione e con cui ha avuto un breve flirt, poi caduto nel vuoto.

Valeria Marini, ex fidanzata Vittorio Cecchi Gori: gli attacchi di Rita Rusic

Valeria Marini si è difesa più volte dagli attacchi di Rita Rusic in passato, negando di aver in qualche modo provocato la rottura fra l’imprenditrice e Vittorio Cecchi Gori. L’ex moglie del produttore avrebbe in qualche modo detto delle falsità nei confronti della showgirl, ha detto in seguito al precedente attacco, negando di aver rovinato la sua famiglia. “Non c’è una parola vera, sono solo bugie. Si vedrà nelle sedi competenti”, ha detto la Marini a Domenica Live, “non mi sono mai intromessa nelle diatribe familiari, anzi facevo di tutto per riportare la serenità, anche perchè sono figlia di genitori separati”. Un atteggiamento pacato che ha lasciato spazio ad una frecciata contro la Rusic, forse colpevole di essere fra coloro che avrebbero impedito alla Marini di andare a trovare l’ex compagno in ospedale. “Se andassimo a prendere la rassegna stampa dell’epoca in cui stavo con Vittorio, dicevano su di lui cose da mettersi le mani nei capelli. Le stesse cose cattive che ora dicono su di me”, ha aggiunto. Nei mesi successivi, i rapporti fra Valeria e la Rusic si sono calmati, ma solo da parte della prima. “Sono sempre stata molto gentile, nonostante alcune volte ci sono stati dei giudizi. Il fatto è che a volte le persone parlano proprio per farsi vedere o per pubblicità. Io non ho nulla, anzi a me sta anche simpatica”, si è limitata a dire a CR4 – La Repubblica delle Donne, commentando l’ingresso di Rita al Gf Vip 4.

