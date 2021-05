Valeria Marini “La mia pipí è gocce di Chanel”/ Gaffe a Supervivientes “L’ho fatta..”

Ne ha combinata un’altra Valeria Marini a Supervivientes. La showgirl italiana continua la sua permanenza nel reality spagnolo ma è già finita in più occasioni nel mirino dei compagni. Dall’intossicazione da uova fino alla lite per l’uso dello shampoo, Valeria stavolta si è resa protagonista di un’altra gaffe che riguarda però la pipì. Durante la notte, come racconta Davidemaggio.it, la Marini si è alzata per andare in bagno ma non si è accorta di fare i suoi bisogni nel luogo sbagliato: all’ingresso della porta del bagno. Questo ha scatenato una nuova lite con la concorrente Marta Lopez, che l’ha perciò invitata a “Non fare pipì alla porta del bagno perché poi la calpestiamo noi“. Accortasi dell’errore, la Marini si è così scusata, giustificandosi col fatto di avere poca luce e non aver ben compreso dove fosse al momento dei bisogni.

Valeria Marini bacia Gianmarco Onestini a Superviviens/ "Sono innamorata!"

Valeria Marini si difende dalle accuse: “Pipì? Non sapevo dove fossi…”

Successivamente, Valeria Marini si è poi sfogata con il suo amato Gianmarco Onestini, entrando nel merito dell’accaduto. “Dormivo, non sapevo dove fossi e pensavo di aver fatto la pipì non vicino al bagno, ma lì, pensando ci stesse l’acqua. – ha spiegato la showgirl per poi lasciarsi andare ad una delle sue esilaranti dichiarazioni – A parte che la mia pipì è gocce di Chanel, per cui…”. Successivamente la Marini è stata anche accusata di aver consumato tutto lo shampoo del gruppo. Lei si è così sfogata: “Non mi piace. Dico sempre la verità. Scusatemi. Mi dà fastidio che adesso voi non avete lo shampoo e che pensate… Non toccherò mai più lo shampoo“.

LEGGI ANCHE:

Valeria Marini in crisi a Supervivientes?/ Ciacci "Tra due settimane vado lì per lei"Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ Sorpresa a Supervivientes: "Dopo la truffa.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA